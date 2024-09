Svědectví ze zatopených obcí na severu: Zapomnělo se na nás! Žádné zprávy o mamince (85)

Do těžkých dní se probouzí obyvatelé měst na severu Moravy. Nebe e vyčasilo, svítí sluníčko, o to větší kontrast je pohled na neskutečnou spoušť, kterou po sobě povodně zanechaly. V mnohém překonaly katastrofu z roku 1997. Nefunguje elektřina, teplo, neteče voda. Strženy jsou mosty, silnice, tisíce domů jsou zničeny. Mnohým lidem nezbylo než to, co mají na sobě…

Ve vrchních patrech ale podle ní zůstalo několik lidí, včetně její maminky. „Nemohu se jí už nějakou dobu dovolat, nevím, co s ní je,“ povzdechla si žena, která se do maminčina domova hodlá vydat hned, jak stroje odklidí obří nános bahna před vchodem.

Zahrada u jejího domku je zdevastovaná, přes plot visí obří sušící se plyšový medvěd. „Ten byl snad ze všech věcí uklizený nejvýš. Stejně ho voda našla,“ kroutí hlavou paní Dana. „Teď po mě nechtějte říkat, co bude. Já jsem ráda, že tu mám rodinu a lidi, co mi pomáhají odklízet škody,“ dodala.

Na povodňovou vlnu se seniorka poctivě chystala, s rodinou se snažili všechny věci vynosit na stoly, naskládat na skříně, co šlo, dát na půdu. Nepomohlo to. „Ta voda sahala metr šedesát vysoko, to nečekal vůbec nikdo, hrůza. Bydlím tu celý život, něco takového si nevybavuju,“ popisovala paní Dana.

3. Ivo (55) z Vávrovic: Možná budu bourat barák!

Příhraniční část Opavy se jen pomalu sbírá z úderu stejnojmenné řeky Opavy. Ve Vávrovicích panuje zkroušená nálada. Jeden z domů má Ivo Schreier (58) poničený hlavně co do vybavení, druhý má ale svůj osud hodně nahnutý!

„Byl to extrém, horší než rok 1997. Ty škody jdou do milionů. Bazén se strojovnou zničený. Skleník mi někam odplaval. Houpačka od souseda naopak připlavala. Sousedům odplaval domek pro děti až pod most. V baráku mám nábytek zničený, i když jsme ho vynesli do patra nahoru. Venku ploty zbořené, túje vytrhané, všechno zdevastované,“ vypočetl Ivo Schreier.

Muž přímo přes ulici vlastní druhý dům. „Je to už hodně starý barák po rodičích. Naštěstí v něm aktuálně nikdo nebydlel. Ten to schytal tak, že ho možná budu muset zbourat. Uvidím, co na to statik,“ přemítal sklesle majitel.

Vodní direkt schytala i opavská odlehlá část Držkovice. Doslova v „jezeře“ se ocitl místní statek. „Kontrolujeme, zda tam někdo nezůstal. Lidé tu ale už nejsou, ani hospodářská zvířata. Ve vrchních patrech ale zůstalo několik psů,“ řekla záchranářka Zuzana Havlová.

Ivo Schreier ukazuje následky povodně na jeho domě a zahradě. Autor: Blesk:Michal Charbulák

VIDEO: Evakuace a zásahy hasičů během povodní 2024 v Královéhradeckém kraji.

Video Video se připravuje ... Evakuace a zásahy hasičů během povodní 2024 v Královéhradeckém kraji HZS Královéhradeckého kraje