Někdy jen motlitba a slova útěchy nestačí. Věřící z Biskupství brněnského se chystají do Krnova, aby pomohli duchovním, kterým velká voda zničila minoritský klášter a kostel. Je tam plno bahna, které je potřeba odklidit a budovy dezinfikovat.

„Je třeba si s sebou vzít: gumáky, lopaty, rukavice, smetáky, kartáče a hadry. Protože v klášteře není voda a není možné tam připravit žádné jídlo, je třeba si vzít s sebou také pití a jídlo na celý den,“ upozornil na sociálních sítích Vladimír František Hubálovský z brněnského Biskupství.



Staří i o berlích

Za tímto účelem hledá dobrovolníky. „Mohou to být muži i ženy. Naši spolubratři potřebují pomoc. Otec Bogdan má přes 70 let a bratr Václav chodí o berlích. Kostel a klášter byl zatopen do výše 170 cm. Vše plavalo - lavice, oltáře, lednice,“ vysvětlilo biskupství na svém webu.

Situace v krnovském chrámu je podle věřících kritická. „Bahno je všude v 10 cm vrstvě. Nejde elektrický proud a dlouho nepůjde. Vše je zničeno. Voda byla o 30 cm výš, než v roce 1997,“ zní dramatický popis místa.



Ráno tam a večer zpátky

Biskupství nabízí možnost jet z Brna. „Je možné jet v pátek 20. září autem z Brna s naším bratrem Bohdanem Heczkem. Odjezd bude v 7 hodin ráno od brněnského kláštera. Můžete přijet také vlastní dopravou tak, abyste byli v Krnově kolem 9. hodiny. Nemůžeme vám zajistit nocleh, proto bude návrat domů vždy večer,“ upozorňují věřící. Pomoci lze i finančně, podrobnosti najdete ZDE

