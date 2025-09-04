Pes ze zoufalství skočil z okna a oběsil se: Místní promluvili o majiteli
Krutá smrt psa ve slovenské obci Chtelnica lidmi otřásla. Nebohé zvíře živořilo ve starším domku bez přístupu k žrádlu a vodě. Ve snaze dostat se ven se pes oběsil na laně, kterým byl uvnitř přivázaný. Místní to nechápou, majitel prý měl hafana rád. Psychicky ale podle nich není úplně v pořádku.
„Byl to krásný hafan, něco jako husky, měl pěkné oči,“ vzpomínal na nebohého psa pro server Noviny.sk jeden ze sousedů. Majitel, který v neudržovaném domku žije, má podle lidí z obce psychické problémy.
I tak ale všechny překvapilo, co se stalo. Až donedávna byli přesvědčeni, že muž má pejska rád. Sice byl podivín, ale větší problémy s ním nebyly. „Nevím, jezdil s tím psem i do Trnavy, vláčel ho autobusem,“ zapochybovala přece jen o vztahu hafana s jeho majitelem sousedka.
Podle policie byl osmiletý psík velmi zubožený. Uvnitř barabizny, která je přístupná prakticky komukoli, živořil uvázaný na laně. Vodu ani žrádlo v dosahu neměl. Jak dlouho takhle trpěl, zatím zjišťují policisté. Ti se případem zabývají jako týráním zvířat.
Jisté je, že hafan byl uvázaný v místnosti plné odpadků a výkalů. Nakonec v zoufalství proskočil oknem, jenže zůstal viset na šňůře, kterou byl uvázaný. To se mu stalo osudným. „Zůstal viset na domě a v důsledku toho se udusil,“ dodal policejní mluvčí Roman Hájek. Obvinění zatím nepadlo.
Panebože toto není už normální 🙏🙏🙏🙏Lidi vzpamatujte se!!!!!Zvíře není a nebude nikdy věc !!!Chudák pejsek 🫶