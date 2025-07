Krásná hvězda reality show rozčtvrtila partnera: Hlava se nenašla

Australské město Port Lincoln žije šokujícím případem vraždy. Policie zatkla modelku a bývalou finalistku reality show Beauty and the Geek Tamiku Chesserovou poté, co u ní objevila rozčtvrcené tělo jejího partnera Juliana Storyho. Hlava muže se zatím nenašla. Rodina obviněné tvrdí, že žena v posledních měsících zápolila s vážnými psychickými problémy.