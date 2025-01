Zpět

Odporný případ sexuálního zneužívání bezbranné sotva desetileté dívenky mají na stole moravskoslezští policisté. Několikrát odsouzený sexuální deviant se vetřel do přízně jedné rodiny a nabídl jim hlídání dcery. To, co se posléze dozvěděli, je šokovalo!