„Když mi bylo devět, bydleli jsme v Hodoníně. Já, brácha, táta a máma. Oba dva byli opravdu úžasní rodiče. Táta pracoval v cihelně, opravoval stroje. Jednou se dostal mezi dvě pohyblivé části, slisovalo mu to nohy. Po týdnu zemřel,“ líčí dívka v dokumentu ČT Případ Anička 2024.

Po otcově smrti se všechno změnilo. Její máma si našla jiného muže, právě lesního dělníka Pavla V. „Když mi bylo deset, narodila se ségra. On ale začal mámu podvádět s její sestrou,“ popisuje začátek cesty do propasti.

S matkou se odcizily

Po čase se její matka dala s Pavlem zase dohromady, ale vztah k Aničce už byl pochroumaný. „Povinnosti, které měla ona, začala házet na mě. Začala jsem se hodně podílet na výchově sourozenců. Ona mi začala říkat, že jsem líná, neschopná, lenivá k*áva. Tehdy začaly první myšlenky na sebepoškozování, říkala jsem si, že je chyba ve mně.“

Podle psycholožky Natálie Schwab Figusch, která také vystupuje v dokumentu, jde o tzv. parentizaci, kdy matka začíná předávat svou roli v rodině dceři a postupně na ni přesune i roli sexuální.

Pořídil fotky a videa na vydírání

„Jednoho dne jsem já a on jeli pro nějaké nářadí a tam nějak přišel ten zlom. Začal mít návrhy, začal se mě dotýkat, nechtěla jsem, aby se to dělo. Pak jsem ale začala přemýšlet a říkala jsem si: »Vlastně proč ne. Třeba si máma uvědomí, že vše není ok.« Ta doba trvala si tři měsíce. Pak jsem to chtěla ale utnout,“ líčí Anička. Bylo jí asi 15 let.

Otčím byl ale na tuto situaci připraven. Při pohlavních stycích si totiž pořídil intimní videa a fotografie, kterými začal dívku vydírat. „Řekl mi, že se proti této situaci pojistil, že mě pošpiní po celém širém okolí,“ líčí dívka beznaděj, ze které nedokázal utéci.

Matka: Jsi ku*va!

Na dotaz Michaely Studené z iniciativy Pod svícnem, která pomáhá znásilňovaným ženám a dívkám, zda Aničky matka o situaci věděla, dívka šokovala odpovědí. „Máma se to dozvěděla, když u nás na vesnici byla akce. Tam se ožral a přiznal se, že se mnou chrápe. Máma se se mnou měsíc nebavila. Jedno jediné slovo z její strany tam nebylo.“

Muž dívku obtěžoval, kdykoliv se mu zachtělo. „Za jediný den přišel za mnou třeba i třikrát. Řekl: »Pojď sem, mám chuť!« Já se snažila bránit, odstrkovala jsem ho, křičela: »Mami, mami, pomoc!« Ona přišla a jediný co řekla: »Ty jseš ku*va!« Plánovala jsem, že uteču a zabiju se, že po smrti už nebudu muset řešit takové s*ačky,“ přiznává Anička. Pokusů o sebevraždu bylo dokonce hned několik.

Dával mi peníze na jídlo

Jedním z polehčujících momentů, které byly interpretovány ve prospěch muže, bylo, že dívka si údajně měla brát za soulož peníze. „Nebylo to tak, že bych si tím vydělávala. Máma se se mnou nebavila. On došel, řekl, tady máš stovku, někdy mi dal i litr, že to mám na celý týden – na vlak, autobus, jídlo. On to pak u těch policajtů použil proti mně,“ říká Anička.

Dívka byla také dvakrát v nemocnici, jednou se zlomenou rukou, při druhém úrazu hlavy je v policejním protokolu uvedeno, že agresorem byl právě otčím.

Matka s mužem, který jí znásilňoval dceru, podle obžaloby nejméně 200krát, nadále udržovala sexuální poměr…

Pomohla až třídní učitelka

Z bludného kruhu, ze kterého nedokázala dívka sama vystoupit, jí pomohla až třídní učitelka. „On si na mě počkal před školou, že pokud nebude po jeho, tak řekne všem, jaká jsem děvka a ku*va. Já se tam složila,“ vzpomíná Anička.

Paní učitelka proto volala matce, která ji podle Aničky vylíčila její verzi. „Řekla, že sním ch*ápu,“ podotkla a pokračovala: „Paní učitelka mi nabídla, že se mnou zajde na policii a že na něho mám podat trestní oznámení. Díky paní učitelce jsem byla schopná to nahlásit. Za to ji patří velký dík. Nevím, kde bych byla teď, kdybych to tehdy neudělala.“

Soudní mašinérie

Případ se dostal k soudu. Muž nejprve dostal v srpnu 2023 tři roky vězení s povinností nahradit poškozené 300 tisíc korun. Proti rozsudku se muž odvolal. Krajský soud pak v letos v lednu zmírnil trest na pouhou podmínku.

„S ohledem na osobní a majetkové poměry, které nám obžalovaný popsal, jsme došli k závěru, že v této krajní situaci, a je to hraniční případ, je možno ještě poskytnout šanci, aby obžalovaný prokázal, že to jednání bylo zcela mimo jeho běžný způsob života a že se nebude opakovat,“ zdůvodnila šokující podmínku soudkyně Mária Petrovková.

„Já jsem přesvědčená, že postup Krajského soudu v Brně v podstatě odpovídá postupu toho agresoru. Tu svoji moc, kterou justice má zneužila, aby zesílila nenávistné projevy vůči ní. Z mého pohledu tam byla porušená mnohá práva té zvlášť zranitelné oběti,“ upozorňuje v dokumentu advokátka Adéla Hořejší.

Spolykala prášky

Anička se pokusila o sebevraždu. „Plánovala jsem, že uteču a zabiju se. Taková byla moje první myšlenka poté, co jsem si přečetla odůvodnění soudu. Spolykala jsem prášky,“ přiznává Anička. Sanitku jí zavolala kamarádka s podobným životním příběhem, se kterou se seznámila v léčebně, a které Anna poslala fotku, jak se předávkovala léky.

Michaela Studená z iniciativy Pod svícnem pro Aničku zřídila sbírku, kde se vybralo několik milionů korun, aby Anna mohla konečně zmizet z toxického „rodinného“ prostřední. Peníze nedostane v hotovosti, budou se vyplácet oproti fakturám, jak dříve upozorňovala.

„Co bys, Aničko, vzkázal soudci,“ ptá se na konci dokumentu. Dívka s odpovědí nezaváhá: „Jednu noc s násilníkem. Jednu jedinou noc…“

Jak se vyvíjel "Případ Anička"

* 9. srpna 2023 – V hlavním líčení soud uložil obžalovanému tříletý trest vězení a 300tisícové odškodnění pro poškozenou.

*24. srpna 2023 - Podáno odvolání ze strany obžalovaného.

*11. ledna 2024 - Odvolací senát Krajského soudu v Brně zmírnil trest obžalovanému na tříletou podmínku s pětiletým odkladem.

*25. ledna 2024 - Krajský soud v Brně vydal písemné zdůvodnění rozsudku. Anička se pokusila o sebevraždu a byla hospitalizována.

*Nejvyšší státní zástupce se může dovolat k Nejvyššímu soudu. Důvod k dovolání nenalezl. Své rozhodnutí oznámil 22. února 2024. Anička byla den po zveřejnění jeho rozhodnutí přeložena na uzavřené oddělení psychiatrické nemocnice.

*Březen 2024 - Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) oznámil, že podal k Nejvyššímu soudu stížnost pro porušení zákona. Rozsudek se ale ani stížností už nic nezmění, jde spíše o to, že podle ministra má „potenciál pozitivním způsobem ovlivnit rozhodování trestních soudů do budoucna, a to bez ohledu na výsledek“.

