Za léta znásilňování „Aničky“ podmínka. Trest pro otčíma pobouřil i Blažka, podává stížnost

Případ poškozené Aničky, kterou léta znásilňoval její otčím a nakonec vyvázl jen s podmínkou, má další obrat. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) oznámil, že případ žene k Nejvyššímu soudu. Podal stížnost pro porušení zákona. Rozsudek se ale ani stížností nezmění, jde spíše o to, aby k podobnému případu již nedošlo.

Stížnost pro porušení zákona je mimořádným opravným prostředkem v rukou ministra spravedlnosti. Blažek už od svého nástupu v roce 2021 podal 266 stížností, jak informuje tisková zpráva.

Pojistka do budoucna

„V neprospěch obviněného je stížnost podávána obvykle za situace, kdy je třeba usměrnit rozhodovací praxi soudů tak, jak se ukázalo nezbytné v aktuálně široce medializovaném případu dlouhodobého znásilňování nezletilé „Aničky“ jejím otčímem,“ uvádí ve zprávě mluvčí resortu Vladimír Řepka. Rozhodnutí ale již nemůže být zrušeno, nicméně může mít dopad na budoucí rozhodování soudů v podobných případech.

Blažek dospěl k názoru, že došlo k nepřiměřeně mírném trestu. „Mohlo dojít i k porušení mezinárodněprávních závazků státu v oblasti ochrany základních lidských práv ve vztahu k poškozené „Aničce“ ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva,“ dodává ve zprávě.

Rozhodnutí soudu v kauze znásilňování „Aničky“ nemůže pochopit široká veřejnost, ale i známé osobnosti. Krajský soud v Brně uložil lesnímu dělníkovi Pavlovi V. z Vyškovska podmínku za to, že minimálně půldruhého roku několikrát týdně znásilňoval svou nevlastní nezletilou dceru, rovnež ji měl vydírat videem, kde s Aničkou prováděl pohlavní styk.

„Chtěl to všude, kde ho zrovna napadlo. Doma. V lese. Na poli. Kdekoliv v autě. Celý to prasklo, když si na mě jeden den počkal před školou a pokřikoval, že všem řekne, jaká jsem k*rva a dě*ka,“ popsala peklo, kterým si prošla. Po tomto incidentu se zhroutila a spolužačky ji odvedly za třídní učitelkou, které se Anička svěřila.

„S ohledem na osobní a majetkové poměry, které nám obžalovaný popsal, jsme došli k závěru, že v této krajní situaci, a je to hraniční případ, je možno ještě poskytnout šanci, aby obžalovaný prokázal, že to jednání bylo zcela mimo jeho běžný způsob života a že se nebude opakovat,“ těmito slovy zdůvodnila šokující podmínku soudkyně Mária Petrovková. Původně hrozilo násilníkovi 10 let v base.

Soud také argumentoval, že týrání nemělo na dívku vůbec vliv. Pro Aničku vznikla sbírka na psychologickou pomoc. Dívka se totiž několikrát pokusila o sebevraždu.

Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž v únoru informoval, že ve věci nepodá dovolání, protože mu zákonné podmínky neumožňují rozsudek napadnout. Oproti ministrově stížnosti pro porušení zákona, která může vést pouze k akademickému výroku Nejvyššího soudu, by dovolání mohlo dosáhnout zrušení rozsudku a nového projednání věci.