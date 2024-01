Sousedé o dělníkovi, který znásilňoval Aničku: Když nás vidí, otáčí hlavu

Podle sousedů rodiny se měl Pavel V. dlouhodobě vyhýbat kontaktu s ostatními nájemníky. „Ani nevím, jak se jmenuje. Když mě vidí, otáčí hlavu, nechce se zdravit,“ uvedl usedlík pro CNN Prima News. Zvrhlík byl prý také často mimo domov ve své práci. „On je pořád v lese. Dojede, je tam, dělá si svoje a dělají s klukama v lese,“ doplnil soused. Přesto, že si za ta léta nikdo ničeho podezřelého nevšiml, za dveřmi prožívala Anička peklo. Poté, co se díky pomoci třídní učitelky odhodlala vše oznámit na policii, ji doma Pavel V. psychicky týral s tím, že jí stejně nikdo nebude věřit. „A pak začalo peklo. Dělal mi naschvály, vysmíval se mi, že mi stejně nikdo nebude věřit. Hodně pije, takže doma byly často hádky, ve kterých mi vulgárně nadával,“ popisovala.

„Začalo to v roce 2020. Znásilnění. Už na začátku si pořizoval fotky a pak i video, kde byla vidět soulož. A vydíral mě, že pokud s ním nebudu spát, všechno zveřejní. Ty jeho praktiky jsem podstupovala i třikrát denně,“ vylíčila traumatické zážitky Anička. Přesto, že ji Pavel V. roky zneužíval, tak mu Okresní soud v Brně místo tříletého trestu udělil jen podmínku. Oběti má zaplatit odškodné ve výši 300 tisíc korun. Hlavním argumentem finálního rozsudku byla prý těžká rodinná situace, kterou u soudu muž popsal.

„S ohledem na osobní a majetkové poměry, které nám obžalovaný popsal, jsme došli k závěru, že v této krajní situaci, a je to hraniční případ, je možno ještě poskytnout šanci, aby obžalovaný prokázal, že to jednání bylo zcela mimo jeho běžný způsob života a že se nebude opakovat,“ těmito slovy zdůvodnila šokující podmínku soudkyně Mária Petrovková. Svou vinu si prý uvědomuje, ale jeho uvěznění by pro rodinu údajně mohlo mít fatálnější důsledky.

Velkou roli v rozhodnutí soudu hrál i znalecký posudek psychologa, který tvrdil, že dívka nebude mít žádné trvalé negativní následky. „Zohlednili jsme i to, že podle znalce nemělo jednání na nezletilou naštěstí zásadní negativní dopad a je velká pravděpodobnost, že její obtíže úplně zmizí,“ doplnila Petrovková.

Systémová chyba

Nad rozsudkem kroutí hlavou leckdo. Zděšená je i Michaela Studená z iniciativy Pod svícnem. „Je to plivnutí do tváře oběti. Systém jí teď dal najevo, že jí nevěří. Že daleko důležitější je ten živitel rodiny než ona a její psychické zdraví,“ podotýká Studená. Na úterý 23.1. svolala organizace Konsent a Amnesty International také velkou demonstraci na podporu obětem s názvem: Světlo pro oběti. „Tento případ je jen další z mnoha, kde se ukazuje, že naše justice selhává k oběti znásilnění. Nemůžeme nadále mluvit jen o excesu! Kolik těchto případů musíme číst, než si připustíme, že se jedná o systémovou chybu?“ stojí v popisu události.

O případ se také zajímá ministr spravedlnosti Pavel Blažek. „Dnes jsem hovořil s předsedou Krajského soudu v Brně a byl jsem ujištěn, že po doručení rozsudku soud ještě sdělí veřejnosti odůvodnění svého rozhodnutí. A jakmile Ministerstvo spravedlnosti obdrží spis, o nějž již požádalo, budu se zabývat otázkou, zda byl před soudem porušen zákon. Jen pokud byl porušen zákon, mohu podat k Nejvyššímu soudu stížnost pro porušení zákona. Jinou kompetenci s ohledem na ústavní dělbu moci nemám,“ uvedl na svém twitterovém účtu.

Rozhodnutí soudu Aničku psychicky semlelo a před několika dny se předávkovala léky. Naštěstí však pokus o sebevraždu přežila a nyní je hospitalizovaná v brněnské psychiatrické léčebně, kde se ji snaží dostat z nejhoršího. Osud dívky není lhostejný ani veřejnosti. Iniciativa Pod svícnem založila na Donio sbírku, jejíž výtěžek má poputovat na pomoc Aniččinému celkovému psychickému zotavení. „Peníze budou využity v rámci terapeutické pomoci Aničce či jiných nezbytných životních výdajů (bydlení, oblečení, potraviny, …). Díky Vám může mít Anička lepší start do nové etapy svého života.“ Celkově se podařilo vybrat už přes 4,7 milionu korun.