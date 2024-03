Kozoroh

Do konce týdne máte jedinečnou možnost vyřešit soudní spory a úřední záležitosti. Opravdu se na to zaměřte, protože později na to nebude vhodná doba. Aktuálně jste plni energie, pyšníte se rozumem v hrsti a nadhledem. Na nic už nečekejte a jednejte.