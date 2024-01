Ze tří let vězení je jen podmínka! Lesní dělník Pavel V. z Vyškovska nejméně rok a půl zneužíval nevlastní nezletilou dceru, natáčel si to a pak ji vydíral. U soudu chlípník argumentoval, že jeho odsouzení poškodí rodinu. Soud uvěřil a navíc uvedl, že jeho počínání dívku nijak nepoznamenalo. Jenže dívka se pokusila o sebevraždu a trpí těžkým traumatem.

„Je to hrozně nefér. Mám zájem, aby se to nějak vyřešilo. Aby tohle nebyla konečná,“ přeje si dívka, která se svěřila serveru seznamzpravy.cz. Znásilňování navíc začalo v době, kdy byla ještě nezletilá.

Jen pár dní po verdiktu z minulého týdne, se předávkovala léky a doktoři v jedné z brněnských nemocnic jí zachránili život. Z jednotky intenzivní péče ji převezli na psychiatrii.

Prý to nemělo vliv

Dívka si prožívala neskutečné peklo, které nyní znalci i soud podle mnohých naprosto bagatelizovali. Změna rozsudku z nepodmíněných tří let, trest mohl být až desetiletý, na podmínku šokovala i právníky, kteří se zabývají případy znásilněných žen.

„Zohlednili jsme i to, že podle znalce nemělo jednání na nezletilou naštěstí zásadní negativní dopad a je velká pravděpodobnost, že její obtíže úplně zmizí,“ vysvětlila mimo jiné soudkyně zpravodajka Mária Petrovková.

„Soudci napsali, že to bylo několikrát týdně. Ale on někdy přišel i třikrát za den,“ svěřila se dívka a dodala: „Bylo mně z toho špatně. Přála bych soudnímu znalci, aby jen z poloviny zažíval to, co já.“

Znásilňování nevlastním otcem zažívala minimálně rok a půl. Muž si násilím přisvojoval její tělo kdekoliv a kdykoliv se mu zachtělo. Z dítěte si udělal sexuální otrokyni.

Beze mě se neobejdou

Násilník Pavel V. u soudu argumentoval tím, že se bez něj rodina neobejde. „Vězení nepotrestá jen mne, ale dopadne nejvíc na rodinu,“ lkal s tím, že je jediným živitelem rodiny se třemi dětmi a jeho uvěznění ji citelně postihne.

Muž navíc dále žije s matkou oběti, jejími dětmi a jedním společným potomkem. Je zadlužený a čelí několika exekucím. Jeho tvrzení, že rodina drží pospolu, ale naprosto popírá dívčina matka. Jen její těžká životní situace ji zatím nedovolila se od násilníka osamostatnit.

Zděšení odborníci

Rozsudek kritizuje také advokátka Lucie Hrdá, která se podobným případům věnuje. „Pokud se to dělo až pětkrát týdně, po dobu dvou let, bylo to minimálně dvěstěkrát. Pokud byl někdo tolikrát znásilněný, je prakticky vyloučené, aby to na něm nezanechalo žádné následky, zejména pokud to bylo nezletilé dítě,“ uvedla advokátka pro seznamzpravy.cz.

Zděšená je i Michaela Studená z iniciativy Pod svícnem. „Je to plivnutí do tváře oběti. Systém jí teď dal najevo, že jí nevěří. Že daleko důležitější je ten živitel rodiny než ona a její psychické zdraví,“ podotýká Studená.

„Se sebepoškozováním jsem problémy měla už předtím, ale co se dělo v poslední době, všechno jen prohloubilo. Je to nefér nejen ke mně, ale ke všem, kteří si něčím podobným prošli,“ dodává dívka.

Verdikt odvolacího soudu je pravomocný. Může jej zvrátit pouze Nejvyšší státní zastupitelství - dovoláním k Nejvyššímu soudu.

