„Kontaktovala nás policie s žádostí o odchyt a umístění koček z domu po úmrtí majitelky. Nikdo netušil, co nás v domě čeká. A čekalo nás peklo,“ popsala provozovatelka kočičího azylu Second Chance Sofie Krejčiříková.
V domě živořilo 22 vyhublých perských koček a roční pes. Na podlaze vrstvy výkalů, plíseň, hniloba, špína. Granule sypané do špinavých pánví, voda nikde. Kočky sotva stály na nohou, hladové, žluté od moči a průjmů, ve kterých musely ležet. To vše pod hlavičkou certifikované chovatelské stanice!
Jedna nepřežila
V gauči bylo schováno asi měsíční kotě. „Hlavu mělo větší než tělo, vážilo 158 gramů. Je zázrak, že přežilo. Když jsme ho vytáhly z gauče, bylo to, jako držet v rukou život, který už téměř vyhasl,“ hlesla Sofie Krejčiříková. Dostalo jméno Beanie (Fazolka).
Samotný odchyt trval skoro hodinu. Na kočky byly použity podběráky. Na veterině ženy z útulku strávily s kočkami další dvě hodiny. Jedna kočička musela být uspána, zbytek stále bojuje. „Bylo nám do breku, bylo těžké uvěřit, že se tohle děje,“ uzavřela provozovatelka kočičího azylu.
Shnilé zuby, amputovaný prst
Výsledky veterinárního vyšetření se přijímaly ztěžka. Všechny kočky byly podvyživené, některé extrémně. Mnohé měly vyžranou kůži do krve od moči a výkalů. Většina má shnilé zuby k vytržení.
Dvě kočky se záněty v drápech podstoupily zákrok v narkóze, jedné z nich byl amputován prstík. Další byla uspána navždy, neboť jí selhávaly orgány.
Bez zájmu okolí
Majitelka koček prý celé roky nikoho nepustila dovnitř. Minulý rok se dům zateploval, ale nikdo nic nehlásil. „Ty kočky žily v pekle celé roky. Dělníci museli vidět dovnitř a hlavně cítit ten šílený smrad. Kolem chodili sousedé, dělníci, kurýři. Ale kočky byly asi všem fuk,“ nechápe Krejčiříková.
Jak kočičkám pomoci?
Kočičí azyl Second Chance po případu kriticky „přetéká“. „Koupily se nové klece. Kočky čeká kastrace, očkování, testy, ošetření zubů. Základní péče vyjde na víc než 50 tisíc,“ řekla. Proto útulek prosí o pomoc materiální či finanční na transparentním účtu ZDE
