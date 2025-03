Brutální týrání kočky: Muž ji nejdřív postřelil a pak umlátil o zem, dostal podmínku

Muž měl kočku utýrat k smrti 1. září loňského roku. Podle svědků šlo o vyústění dlouhodobých sousedských sporů o přemnožené kočky. „Zranil ho tak, že nemohl na zadní nohy a jen se plazil kolem domu, aby se někde schoval,“ popsal Strakonickému deníku svědek Michal Březník. Kočka prý patřila bývalé majitelce domu.

„Bylo tehdy krásné počasí a po vsi chodili lidé s kočárky. Ani nechci domýšlet, co všechno se mohlo stát, kdyby trefil třeba nějaké dítě,“ vzpomíná na okolnosti osduného dne.

Pachatelovi to však zdaleka nestačilo. Zubožené zvíře se rozhodl dorazit. „Nejprve ho praštil kamenem a poté ho chytil za ocas a o schody našeho domu mu rozbil hlavu,“ doplnil Březník. Celý incident zachytila kamera. Video se objevilo na Facebooku a rychle vyvolalo obrovskou vlnu pobouření.

„Jsem správcem v několika skupinách na Facebooku, které se zabývají pomocí zvířatům, především kočkám,“ uvedl Bohdan Grygařík, který nahrávku sdílel. Přestože policie potvrdila zvlášť trýznivý způsob usmrcení, pachatel vyvázl pouze s několikaletou podmínkou.

Přemnožené kočky jako záminka?

V obci a okolí prý dlouhodobě panují problémy s přemnožením koček. Alespoň to tvrdí Dita Uhriková, která provozuje soukromé zařízení na odchyt a léčbu koček. „Je to sedm let, co jsem od obce požadovala kastrace. Tenkrát jsme tam odchytávali snad třicet koček,“ cituje Uhrikovou zpravodajství iDNES. Místní podle ní závažnost situace dostatečně nereflektují. „Lidi zvířata nechávají přemnožit a pak je mordují. Budeme teď usilovat o kastraci místních koček, jedná se asi o třináct zvířat," dodala.

Starostka Jinína Milena Weinarová ovšem situaci vnímá naprosto odlišně. „Nevím o tom, že by tu byly přemnožené kočky. Jak je i na videu slyšet, daná kočka byla soukromým majetkem. Do toho obec nemůže mluvit,“ prohlásila s tím, že žádná další opatření obec neplánuje. „Kočky jsou soukromých majitelů a podle nařízení Státní veterinární správy já nemůžu jít a vykastrovat je, jsou soukromým majetkem. Pokud obyvatel najde zatoulané zvíře, můžeme požádat kompetentní organizace o jejich odchyt.“

Zatímco pachatel je na svobodě, případ znovu ukázal, že česká justice v otázce týrání zvířat stále pokulhává. Podle ochránců by měly soudy přestat tyto případy bagatelizovat a udělovat tvrdší tresty. „Medializování určitě trochu pomůže k tomu, aby soudy přestaly takovéto případy zlehčovat a pachatelé odcházeli od soudu se směšnými tresty,“ uzavírá Grygařík.