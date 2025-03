Týranému školákovi museli amputovat nohy: Krkavčí matka ve vězení prožívá peklo

Je tomu už sedm let, co soud poslal na deset let do vězení Anthonyho Smithe a Jody Simpsonovou, kteří brutálně týrali svého syna Tonyho Hudgella. Jen měsíc po narození mu rodiče způsobili otřesná zranění. Kromě mnohočetných zlomenin a potrhaných vazů mu dokonce selhávaly orgány.

Než se dostal do nemocnice, chlapec ležel deset dní v ukrutných bolestech. Ve dvou letech mu museli lékaři amputovat obě nohy. Tonyho se nakonec ujala Paula Hudgellová, jež ho v roce 2016 se svým manželem Markem adoptovala. Chlapec se tak dostal do nové milující rodiny.

Matku ve věznici šikanují

Zatímco chlapci se po letech daří, krkavčí matka prý ve vězení prožívá peklo. Ve věznici ji prý kvůli jejímu činu šikanují, uvedl to deník The Sun. Kromě výhružek ji měli spoluvězeňkyně i fyzicky napadnout.

Soud loni matku podmínečně propustil, ta ale měla porušit podmínky navázáním vztahu se sexuálním delikventem, a tak znovu skončila za mřížemi. Letos matka znovu podala žádost o propuštění.

Tony získal medaili

Malý Tony v roce 2010 ušel o berlích deset kilometrů, aby vybral finance pro nemocnici, jež mu zachránila život. Dokonce založil nadaci, která nese jeho jméno a která v roce 2010 poskytla více než 700 vánočních dárků pro děti v nouzi.

Charita má za cíl pomáhat zneužívaným dětem. „Tony má velmi silnou vůli a ví, co chce,“ uvedla jeho adoptivní maminka Paula. Chlapec za svou práci dostal významné ocenění. Byla mu udělena Medaile britského impéria.