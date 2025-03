Hochovi ze Slovenska matka odmítla udělat vajíčka: Měl ji uškrtit!

Ve slovenském Prešově padl verdikt v případě zabití ženy, kterého se měl dopustit její vlastní syn. Mladého muže soud obvinil z vraždy matky už v listopadu roku 2023. V osudný den svou matku uškrtil, prý kvůli tomu, že mu odmítla udělat míchaná vajíčka.

Mladík se v celém případu aktivně bránil. Podle něj nešlo o vraždu, svou matku prý našel už mrtvou v kuchyni, když se vrátil domů od lékaře. Soudní znalec ale toto tvrzení jasně popřel. Žena zemřela po brutálním útoku! Jako příčinu smrti označil škrcení.

„Je mi to všechno líto, do konce života si to budu vyčítat, protože to byla moje máma. Když jsem přišel domů, našel jsem ji mrtvou. Kdybych ten druhý útok udělal já, hned bych se přiznal,“ ocitovala slova obžalovaného televize JOJ.

Už v minulosti se přitom obžalovaný mladík přiznal k tomu, že svou maminku mlátil. „Ne že bych ji zbil, že se nemohla postavit na nohy,“ hájil se. Místo vraždy soud mladíka shledal viným ze zabití a odsoudil ho k 12 letům za mřížemi. Rozhodnutí není pravomocné.