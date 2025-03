Sadista ze Siřemi věznil ženu tři měsíce: Probační úředník si ničeho nevšiml?!

Čtyřicetiletý Karel N. dostal podmínku už v roce 2021 za jiný případ znásilnění. Tehdy k sobě domů pod falešnou záminkou vylákal dívku, kterou následně napadl a spoutal. Dalších několik hodin ji sexuálně trýznil, bil páskem a bodal a násilně jí nasadil koženou masku ve tvaru psa. Oběti se nakonec podařilo utéct oknem a pomohl jí soused. Tříletý trest soud po odvolání obžalovaného podmínečně odložil. Uložen mu však byl dohled probačního úředníka!

Probační dohled? Pouze formální

Od doby odsouzení byl Karel N. podle úředníků „ukázkovým klientem.“ „Telefonicky jsem si zjišťovala u probačního úředníka, jak to fungovalo, a bylo mi sděleno, že byl ukázkový klient, co se týče podmínek, které si spolu v rámci dohledu sjednali,“ sdělila Novinkám předsedkyně Okresního soudu v Lounech Kateřina Bachová.

Podezření, že by mohl týrat další oběť, nepojal ani probační úředník, který na něj měl dohlížet. Bachová však přesnou podobu dohledu úředníků blíže neupřesnila. Můžeme však předpokládat, že muž pravidelně hlásil a informoval o svém pobytu a příjmu tak, jak ukládá přímo zákon. Zároveň byl povinen setrvávat ve svém bydlišti. Pokud by své povinnosti neplnil, mohl by putovat rovnou za mříže.

„Soud nedostal v průběhu doby žádnou zprávu o tom, že by třeba nechodil na ten dohled nebo že by tam bylo zjišťováno něco jiného, co by mohlo vést ke svolání veřejného zasedání,“ doplnila Bachová.

Dvojí život

Karel N. dokázal své nechutné choutky a praktiky skrývat i před zaměstnavatelem, který tvrdí, že s ním nikdy nebyly problémy. Šlo prý o normálního řidiče, který zřejmě žil dvojí život. I místní ho měli rádi. Údajně byl přátelský a rád hrál na kytaru. V Nezabudicích spolu se svou přítelkyní dokonce provozoval hospodu. „Nájem platil, zásobenou hospodu měl a lidi chodili,“ uvedla pro CNN Prima News starostka Nezabudic.

„Byl rázný, podnikavý a společenský. Agresora by v něm nikdo nehledal. Nás to zaskočilo. Nejdřív jsme tomu vůbec nevěřili,“ dodala.

Tři měsíce utrpení

Karel N. po celou dobu v kriminální činnosti nejspíše nepozorovaně pokračoval dál. Jeho další obětí se stala mladá žena, kterou měl věznit v podzemí domu v Siřemi. Muž ji podle kriminalistů spoutal řetězem, nasadil jí kolem krku obojek a tři měsíce ji systematicky týral. Ženu bil, znásilňoval a upíral jí jídlo. Ze zajetí se dostala jen díky neuvěřitelné vůli – z řetězů se jí podařilo vyprostit, pak vyskočila oknem a utekla k sousedům pro pomoc.

Těžce traumatizovaná žena přebývá v azylovém zařízení a je v péči odborníků. „Poškozená je zvlášť zranitelnou obětí a má psychické následky z jednání pachatele, takže žádné další informace k její osobě nemůžu poskytnout. Snažíme se ji maximálně chránit. Nejprve potřebuje odbornou pomoc vzhledem k tomu, co zažila. Je o ni postaráno,“ uvedla pro Novinky náměstkyně krajské státní zástupkyně v Ústí nad Labem Kateřina Doušová.

Policii se ozvaly další ženy

Policie muže okamžitě zadržela a obvinila ze zbavení osobní svobody, znásilnění a vydírání. Karel N. momentálně čeká ve vazbě v Litoměřicích. „V souvislosti s tímto případem jsme zadrželi 40letého muže a následně jej obvinili z trestných činů zbavení osobní svobody, znásilnění a vydírání. Obviněný je stíhán vazebně. V případě soudem uznané viny mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 12 let,“ potvrdil pro Blesk policejní mluvčí Kamil Marek.

Poté, co o hrůzném případu informovala média, se policii ozvalo několik žen. „Policii se ozvalo několik žen, které se cítí být poškozenými, a policie je vyslýchá,“ podotkla Doušová. Pokud by kriminalisté jejich výpovědi vyhodnotili jako věrohodné, může být Karel N. obviněn z dalších trestných činů.