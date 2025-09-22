Zloděj v Rychnově ukopal kočku: Nebohé zvíře před smrtí trpělo

Nikdy nepracoval, nemá stálé bydliště, peníze na živobytí a drogy si opatřuje prodejem nakradených věcí. V červnu výtečník (26) z Rychnova nad Kněžnou vyfasoval podmínku, od té doby stihl nakrást za dalších 100 tisíc. Vrcholem bylo, když se cílem jeho agrese stala kočka. Nebohé zvíře tak zmlátil a zkopal, že nepřežilo.

Recidivista si chodil do rychnovských obchodních domů, kdy se mu zlíbilo. „Měl odnášet bez placení nejen potraviny, alkohol a drogistické zboží, ale i oblečení, nářadí a další elektroniku,“ popsala policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

Drzoun se nestyděl ani okrást na nádraží spícího muže. Nakonec už škodil po celém okrese. Kradl a následně prodával kola, cennosti i nářadí. Škodu mu policisté spočetli na více než 100 tisíc korun. Peníze rozfofroval za drogy. Na kontě má přes 70 přestupků, před soudem stál už dvakrát, naposledy letos v červnu. Tehdy odešel s podmínkou.

Z té si nic nedělal a okamžitě znovu kradl, často i několikrát během jednoho dne. Naprosto otřesné ale je, jak se zachoval ke kočce. „Měl jí opakovanými údery a kopy způsobit tak závažná poranění, která vedla k jejímu úhynu,“ potvrdila mluvčí.

Strážci zákona muže obvinili z porušování domovní svobody, krádeží a týrání zvířat. Pro notorického nenechavce požadovali vazbu. „Soudce návrh státního zástupce akceptoval a na obviněného muže uvalil vazbu,“ doplnila Muzikantová. Recidivista si tak na soud, u kterého mu hrozí až šest let v base, počká za mřížemi.

