Zloděj v Rychnově ukopal kočku: Nebohé zvíře před smrtí trpělo
Nikdy nepracoval, nemá stálé bydliště, peníze na živobytí a drogy si opatřuje prodejem nakradených věcí. V červnu výtečník (26) z Rychnova nad Kněžnou vyfasoval podmínku, od té doby stihl nakrást za dalších 100 tisíc. Vrcholem bylo, když se cílem jeho agrese stala kočka. Nebohé zvíře tak zmlátil a zkopal, že nepřežilo.
Recidivista si chodil do rychnovských obchodních domů, kdy se mu zlíbilo. „Měl odnášet bez placení nejen potraviny, alkohol a drogistické zboží, ale i oblečení, nářadí a další elektroniku,“ popsala policejní mluvčí Andrea Muzikantová.
Drzoun se nestyděl ani okrást na nádraží spícího muže. Nakonec už škodil po celém okrese. Kradl a následně prodával kola, cennosti i nářadí. Škodu mu policisté spočetli na více než 100 tisíc korun. Peníze rozfofroval za drogy. Na kontě má přes 70 přestupků, před soudem stál už dvakrát, naposledy letos v červnu. Tehdy odešel s podmínkou.
Z té si nic nedělal a okamžitě znovu kradl, často i několikrát během jednoho dne. Naprosto otřesné ale je, jak se zachoval ke kočce. „Měl jí opakovanými údery a kopy způsobit tak závažná poranění, která vedla k jejímu úhynu,“ potvrdila mluvčí.
Strážci zákona muže obvinili z porušování domovní svobody, krádeží a týrání zvířat. Pro notorického nenechavce požadovali vazbu. „Soudce návrh státního zástupce akceptoval a na obviněného muže uvalil vazbu,“ doplnila Muzikantová. Recidivista si tak na soud, u kterého mu hrozí až šest let v base, počká za mřížemi.
Než toho šmejda zavřete,tak ho obdařte stejným zacházením,jako on to nebohé zvíře.Neužitečny zbytečný hnus mezi živými nemá co dělat.😡👎