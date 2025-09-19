„Veterináři dostali podnět ke kontrole chovu psů v Pohořelicích. Provedli tam proto neohlášenou kontrolu. Sotva se otevřela branka, na inspektory se vrhla smečka deseti až dvanácti psů,“ popsal mluvčí Krajské veterinární správy (KVS) Petr Vorlíček.
Nejhůř dopadla mladá inspektorka. „Záchranáři ji na místě ošetřili a k další péči ji převezli do Fakultní nemocnice U svaté Anny,“ podotkla k případu mluvčí záchranky Michaela Bothová. Napadená inspektorka by měla být již v domácí léčbě, má neschopenku.
Jsou nebezpeční
Psy podle zjištění Blesk.cz chová žena se svou dcerou. „Nezlobte se, ale nemám zde právníka a bez něj se nebudu vyjadřovat,“ řekla přes lehce pootevřené okno. Sama přitom přiznala, že psy jsou nebezpeční. „Nemohu ho víc otevřít z bezpečnostních důvodů,“ vysvětlila. Dům je navíc nedaleko mateřské školky.
Sousedé o psech věděli, netušili ale, kolik jich v domě vlastně je. „Je slyšet jejich štěkot a je cítit zápach. Nikdy ale s těmi psy ven nevyšly,“ vysvětlili sousedé. Případem se zabývá policie, která zjišťuje okolnosti napadení inspektorů KVS.
Plemeno cane corso
Jde o mohutného psa, jehož váha dosahuje až 65 kil, výjimkou nejsou ani těžší jedinci. Ve Starověkém Římě byl dokonce nasazován do bitev, později se využívalo například pro lov prasat, nyní především jako efektivní hlídači. Pokud jsou dobře vedeni, oddaně milují svou rodinu a jsou vhodní k dětem. Zároveň potřebují dost aktivity, především mentální. Pokud se nudí, jsou schopni „přestěhovat“ celý byt.
