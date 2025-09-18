Scéna jako z hororu se odehrála přímo na dvoře domu. Sotva inspektoři otevřeli branku, okamžitě na ně vyběhli agresivní psi plemeno cane corso. Nejvíce si všímali inspektorky, kterou psi vážící až 50 kilogramů, povalili na zemi a ošklivě pokousali.

Vážná zranění

„Utrpěla vážná zranění, se kterými musela být hospitalizována v nemocnici. Drobná zranění utrpěli i další inspektoří,“ řekl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

„Policisté zjišťují, co kontrole předcházelo, co se dělo na místě a další okolnosti,“ řekl k případu mluvčí jihomoravských policistů Bohumil Malášek. Případ je o to vážnější, že psi podle Vorlíčka neměli ani zákonem vyžadované očkování proti vzteklině.

Podle Evžena Korce, předsedy klubu, který se na chov těchto psů specializuje, je útok tohoto plemene chybou majitele. „Musí své psy v každé situaci ovládat. Kdyby se svým psům pečlivě věnoval, nikdy by nezaútočili. Bohužel tohle absolutně nezodpovědné chování jediného chovatele poškozuje jméno celého plemene, které je jinak klidné a vhodné i k malým dětem,“ ujistil Korec.

