Muž z Teplic slavil propuštění z vězení kamaráda: Usekl mu prst mačetou
Muž v Teplicích zaútočil mačetou na svého kamaráda, který byl v ten den propuštěn z vězení, uvedla policie. Muži společně zapíjeli alkoholem jeho krátce nabytou svobodu. Hádka a následná rvačka vyústila ve vážné poranění ruky jednoho z nich. Útočníka policisté obvinili z těžkého ublížení na zdraví. Obviněný skončil ve vazbě.
Na síti X o případu v pondělí informovala mluvčí teplických policistů Ilona Gazdošová. „Pod silným vlivem alkoholu – jeden nadýchal 2,2 promile, druhý 3,3, promile – se pohádali kvůli ženě a rvačka přerostla v útok mačetou,“ uvedla Gazdošová. Poškozený na tísňovou linku oznámil, že má zřejmě useknutý prst. Následně musel podstoupit operaci.
Obviněný muž skončil na protialkoholní záchytné stanici. Na rozhodnutí o svém případném trestu čeká ve vazební věznici.
Tak pomaže zpátky do lochu, dobře mu tak!!