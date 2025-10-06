Muž z Teplic slavil propuštění z vězení kamaráda: Usekl mu prst mačetou

Ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
Aktualizováno -
6. října 2025
12:24
Autor: ČTK - 
6. října 2025
11:16

Muž v Teplicích zaútočil mačetou na svého kamaráda, který byl v ten den propuštěn z vězení, uvedla policie. Muži společně zapíjeli alkoholem jeho krátce nabytou svobodu. Hádka a následná rvačka vyústila ve vážné poranění ruky jednoho z nich. Útočníka policisté obvinili z těžkého ublížení na zdraví. Obviněný skončil ve vazbě.

Na síti X o případu v pondělí informovala mluvčí teplických policistů Ilona Gazdošová. „Pod silným vlivem alkoholu – jeden nadýchal 2,2 promile, druhý 3,3, promile – se pohádali kvůli ženě a rvačka přerostla v útok mačetou,“ uvedla Gazdošová. Poškozený na tísňovou linku oznámil, že má zřejmě useknutý prst. Následně musel podstoupit operaci.

Obviněný muž skončil na protialkoholní záchytné stanici. Na rozhodnutí o svém případném trestu čeká ve vazební věznici.

Video  Policisté zveřejnili krvavé záběry z poskytnutí první pomoci.  - Policie ČR
Video se připravuje ...

Témata:
útokvězenínapadenízraněnímačetapropuštění na svobodualkoholvězniceXTeplice
Blue eyes ( 6. října 2025 11:36 )

Tak pomaže zpátky do lochu, dobře mu tak!!

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
