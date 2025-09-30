Táta ze Vsetínska bil synka († 5 měs.) do hlavy: Dítě zemřelo, co otci hrozí?
Před olomouckým krajským soudem stanul v úterý muž (27) obžalovaný z vraždy svého syna († 5 měs.) na Vsetínsku. Loni v listopadu podle obžaloby plačícího kojence nejméně třikrát udeřil malíkovou hranou ruky do hlavy. Dítě po napadení začalo ztrácet vědomí, muž se jej ještě podle pokynů operátorky zdravotnické záchranné služby snažil zachránit. Dítě však několik dní po incidentu v nemocnici zemřelo.
Obě strany se pokusily uzavřít dohodu o vině a trestu, avšak se neshodly. Muž u soudu odmítl vypovídat. Soud případ odročil na 30. října. Žalobkyně žádá výpověď svědků i znalce, vypovídat by měla i matka dítěte, vyslechnuta by měla být bez přítomnosti obžalovaného, navrhoval zmocněnec. Manželství bylo letos v červnu rozvedeno.
Tragédie se odehrála 12. listopadu loňského roku. Invalidní důchodce v té době bydlel pod jednou střechou společně s manželkou, jejich pětiměsíčním synem a s dalšími dvěma malými dětmi z jejího předchozího manželství.
Muž podle obžaloby v osudnou chvíli napadl svého plačícího pětiměsíčního syna, nejméně třikrát jej udeřil malíkovou hranou ruky do hlavy, popsala žalobkyně. Poté jej odložil do kočárku, a když dítě stále plakalo, všiml si, že má poruchy vědomí. Zavolal proto záchrannou službu a dítěti prováděl resuscitaci podle pokynů operátorky.
Chlapce poté záchranáři převezli do Fakultní nemocnice v Ostravě, kde přes následnou odbornou lékařskou péči 16. listopadu 2024 zemřel. Utrpěl závažná poranění včetně zlomeniny čelní kosti, nitrolebního krvácení a otoku mozku. Muž je obžalován z trestného činu vraždy spáchané na dítěti mladším 15 let, za který mu hrozí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.
Soud mu prodloužil vazbu, ztotožnil se s názorem žalobkyně, podle které trvá riziko útěku či skrývání a to i s ohledem na vysoký trest, který mu hrozí. „Z mého pohledu je nemyslitelné a nereálné, aby obžalovaný, který stojí před soudem pro trestnou činnost takového charakteru a které se dopustil kvůli naprosto malichernému důvodu vůči svému bezbrannému pětiměsíčnímu dítěti, aby byl stíhán nevazebně,“ uvedla státní zástupkyně. Podle soudu se na vazebních důvodech nic nemění.
