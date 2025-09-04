Rodinná tragédie v Polsku: Matka s dcerami zemřely v septiku, policie pracuje s verzí vraždy
Polsko zasáhla tragická smrt ženy a dvou malých holčiček. Dvaatřicetiletá žena a její dvě dcery ve věku pouhých 6 a 8 let se utopily v odpadní nádrži poblíž jejich domu. Ani rychlý zásah hasičů a záchranářů však nedokázal tragédii odvrátit.
Kolem půl jedenácté večer volal zoufalý otec rodiny na tísňovou linku. Ženu ani dcery nemohl nikde najít a u septiku objevil stopy, které naznačovaly, že se stalo něco hrozného. „Když první tým dorazil na místo, žena a jedna z dívek už byly mimo nádrž, snažili se jim pomoci dva civilisté. Zjistili jsme však, že druhá z dívek je stále uvnitř,“ popsal dramatické chvíle pro Polsat News náčelník koninských hasičů Sebastian Andrzejewski.
Následovala zoufalá snaha o záchranu. Všechny tři oběti byly bez známek života. Lékaři na místě mohli u ženy už jen konstatovat smrt, holčičky převezli do nemocnice v Konině. Tam navzdory okamžité péči obě dívky zemřely.
Policie už potvrdila, že událost vyšetřuje jako podezření na trestný čin vraždy. Podle informací serveru Onet pracují vyšetřovatelé s verzí, že žena mohla spáchat sebevraždu a své děti strhnout s sebou.
Obec Helenów Pierwszy je v šoku. Obyvatelé malé komunity jen těžko nacházejí slova pro nepochopitelnou ztrátu. „Je to něco, co si tady nikdo nedokázal představit,“ říkají místní. Policie i prokuratura dál zjišťují, co přesně se v osudnou noc stalo.
