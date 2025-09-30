Z vraždy ženy v Litvínově obvinili jejího partnera: Hrozí mu 18 let v base
Z víkendové vraždy ženy ( †34) v Litvínově na Mostecku policie obvinila ženina partnera (55). Vyšetřovatel podal návrh na vzetí obviněného do vazby. V případě odsouzení muži hrozí až 18 let vězení.
Policie již dříve uvedla, že muž napadl svoji partnerku po předchozí rozepři. Obviněný byl zadržen v Praze, k činu se podle policie přiznal. Přesnou příčinu úmrtí ženy má určit soudní pitva.
Kriminalisté v Ústeckém kraji vyšetřují od víkendu i druhou vraždu, která se stala v Chomutově. Z ní je obviněný muž (56). Podle vyšetřovatelů oběť bodl nožem zřejmě po předchozí rozepři a po požití alkoholu. Obviněný byl již v minulosti za obdobný čin pravomocně odsouzený. „Soud na základě podnětu vyšetřovatele a návrhu státního zástupce rozhodl o vzetí obviněného do vazby,“ uvedla v úterý policie.
