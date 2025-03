V Česku přibylo lidí bez práce: Nezaměstnanost vzrostla, sílí obavy s dalšího propouštění

V nabídce úřadů práce bylo na konci letošního února 88 062 míst. Ve srovnání s lednem to představovalo nárůst o 4739 volných pozic. Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze a ve středních Čechách.

Jaro stav zlepší

„Na základě únorových statistik pozorujeme trend pomalu rostoucí nezaměstnanosti. Tu ale na jaře zmírní nastupující sezonní práce, které využívají přirozeně více muži než ženy,“ uvedl generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof. V celoevropském kontextu je situace v Česku podle něj velmi dobrá. „Pozitivní je i to, že proti lednu o více než pět procent vzrostl počet volných míst, která evidujeme,“ dodal.

Ústecko v čele

Na jedno volné pracovní místo v Česku připadá v průměru zhruba 3,7 uchazeče. Mezi jednotlivými regiony se ale situace značně liší. Zatímco na Karvinsku připadá na jednu nabídku v průměru 27,1 uchazeče a na Děčínsku 15,2, v okrese Mladá Boleslav je to jen 0,7 uchazeče. Nejvyšší nezaměstnanost je v Ústeckém kraji, kde činí 6,6 procenta. Následuje Moravskoslezský kraj s 6,1 procenta a Karlovarský kraj s 5,3 procenta. Na opačném konci žebříčku je Praha s nezaměstnaností 2,9 procenta a Středočeský kraj s 3,5 procenta.

Nezaměstnanost v únoru meziměsíčně stoupla v deseti krajích. Nejvíc v Karlovarském a Ústeckém, kde nárůst činil 0,2 procentního bodu.

Pokles se nekonal

V meziročním srovnání se podíl nezaměstnaných nejvýrazněji zvýšil v Karlovarském kraji, a to o 0,7 procentního bodu. Následují kraje Ústecký, Jihočeský, Moravskoslezský a Liberecký, kde nárůst proti loňskému únoru činil shodně 0,6 procentního bodu. Meziroční pokles podílu nezaměstnaných nebyl zaznamenán v žádném kraji. Z okresů byla v únoru nejnapjatější situace na pracovním trhu na Mostecku, Karvinsku a Bruntálsku. V těchto regionech nezaměstnanost přesahovala osm procent. Naopak velmi nízkou nezaměstnanost, pod tři procenta, eviduje Úřad práce v Praze a okresech Praha-východ a Praha-západ, Rychnov nad Kněžnou, Pelhřimov a Benešov.

Analytici: je to vrchol

Analytici předpokládají, že v únoru už nezaměstnanost dosáhla svého vrcholu. „V nejbližších měsících předpokládáme, že nezaměstnanost opět zamíří směrem dolů, a to vlivem náběhu sezonních prací a také nadále silné poptávky po pracovní síle v sektoru služeb,“ uvedl hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil.

Ve srovnání s předchozími roky ale bude podle něj podíl nezaměstnaných vyšší. „Po loňských 3,8 procenta v letošním roce čekáme mírně vyšší míru nezaměstnanosti, která by v průměru měla dosáhnout čtyř procent. I to by mělo nadále stačit pro udržení pozice jedné z nejméně nezaměstnaných zemí Evropské unie a jedná se o relativně nízké číslo i v nedávné historii české ekonomiky,“ dodal Hradil.

Riziko v propouštění

Ředitel Grafton Recruitment Martin Malo ale varoval, že by se letošní rok mohl lišit od běžného vývoje nezaměstnanosti. „V následujícím období však může oproti standardnímu poklesu míry nezaměstnanosti souvisejícímu s rozjezdem jarních sezonních prací nastat malinko jiný scénář, a to mimo jiné z důvodu nedávno oznámeného hromadného propouštění především ve výrobních společnostech,“ uvedl.