Má elán a věk, který by jí nikdo neuhodl. Z Jarmily Simprové (100) z Frýdku-Místku stále srší energie na rozdávání. Ještě před pěti lety šla žádat o práci, neboť majitel domu ji nechtěl vidět v jejím věku uklízet barák!

Paní Jarmila se vyučila pletařkou a s nejbližšími provozovala rodinnou firmu. „S rodiči a sourozenci jsme pletli ponožky, podkolenky a svetry,“ přiblížila seniorka živnost, kterou provozovali v Hluboké ulici v centru městské části Frýdek.

Během okupace na rodinu chodila nejrůznější udání. „Tatínek strávil ve vazbě tři měsíce a byl propuštěn den před Vánoci. Bratr utekl a připojil se k armádě Ludvíka Svobody,“ vylíčila paní Jarmila. Po válce rodina stihla podnikat jen pár let, než jim živnost utnuli komunisté.

Chyběla jí práce

Z pletařky se nedobrovolně stala valcířka. Našla práci ve Válcovnách plechu, kde zůstala až do důchodu. V něm ale bez práce nevydržela dlouho. Kromě toho, že se starala o nechodící maminku svého známého, až do svých 95 let uklízela v domě, ve kterém bydlela. O tuto práci však „přišla“.

„Majitel domu si nepřál, abych v tak vysokém věku pracovala. Tak jsem se šla optat na úřad práce, jestli pro mě nemají podobnou práci,“ usmála se Jarmila Simprová. Nakonec ji blízcí přesvědčili, že by si měla konečně užít zasloužený klid. Loňské léto třeba vitální žena strávila na chalupě v Beskydech.

O syna přišla

Paní Jarmila pochází z celkem sedmi dětí. Sama měla syna, ten ale bohužel podlehl zákeřné rakovině. Má vnuka a pravnučku. „Vnuk mě se svou manželkou chodí navštěvovat dvakrát týdně,“ těší stoletou oslavenkyni. Žije totiž v bytě sama a dokáže se o sebe bez větších potíží postarat.

Za Jarmilou Simprovou se s kyticí vydal i primátor Petr Korč, aby jí k úžasnému jubileu poblahopřál. „Bylo mi ctí příjmout pozvání neuvěřitelně vitální paní Jarmily. Přeji jí ještě mnoho zdraví, štěstí a radosti,“ vzkázal.

