Recept na dlouhověkost? Podle oslavenkyně aktivní život. „Celý život jsem sportovala. Lyžovala jsem do pozdních let, i kolem devadesátky jsem si ještě vyjela na běžkách do Jeseníků, Karlovy Studánky, také na Praděd,“ vzpomíná Hildegarda Zebišová.

Ráda jezdívala i na kole, než v 94 letech bourala. Ráda plavala a ještě po devadesátce chodila na krnovské koupaliště.

Milovala cestování

Paní Hilda si život užívala opravdu naplno. Bylo jí přes 80 let, když sama procestovala Evropu a navštívila i Izrael nebo Jordánsko.

S radostí se starala o zahrádku, kde měla krásnou skalku. Právě činorodost a pohyb na čerstvém vzduchu je nestorčiným receptem na dlouhověkost. „V Krnově žiji už sto let.“ Tuto větu dnes může říct jen jediný člověk. A to Hildegarda Zebišová, která se v tu se narodila 10. listopadu 1919.

Klášterní škola

V části Kostelec bydlela s rodiči v areálu továrny bratří Dudelů, v níž byl její tatínek zaměstnán jako strojník. Do základní školy chodila v Kostelci, po jejím skončení absolvovala klášterní školu pro dívky, kde dnes sídlí Charita Krnov.

Jelikož kromě domácích prací se dívky ve škole učily vést účetnictví nebo psát na stroji. Po škole získala práci v účtárně firmy Tuchhaus Schulhaber, zásilkového obchodu s textilem, který se nacházel v domě na Hlavním náměstí 22.

Změna nastala po Mnichovu. Židovský obchodník Adolf Schulhaber opustil Krnov, čímž si ale život nezachránil a byl zavražděn nacisty v koncentráku. Paní Hildegrada si našla práci na radnici v matrice, kde pracovala po celou 2. světovou válku.

Děti emigrovaly

Po válce působila jako administrativní pracovnice nábytkářských závodů, v roce 1947 se vdala za Josefa Zebiše. Narodili se jim dcera a syn.

Od roku 1967 do 80. let pracovala jako obchodní referentka zahraničního obchodu Strojimportu. Po smrti manžela v roce 1988 pobývala většinu času u střídavě u syna a dcery, kteří emigrovali do Německa, každé léto ale trávila v Krnově.

