Pořád se směje a něco vykládá. Sem tam je v současnosti, sem tam ji mysl zradí a zážitky z dávné minulosti posune do „včera“. Má na to právo. Aloisie Goluchová z Karviné se narodila tři roky po 1. světové válce a právě oslavila 102. narozeniny!

V Novém domově, kde nyní babička žije, ji nikdo neřekne jinak, než Lojzička. Do nedávna ještě bez problémů špacírovala po chodbách a navštěvovala kamarádky, v dubnu si však zlomila krček, a to ji upoutalo na postel.

„Včera jsme honili prasátko. Uteklo z chlívku a venku sežralo hromadu listí,“ líčila živě paní Alosie s tím, že dnes musí jít na kopec nasbírat dřevo. To jí jen mimo čas vyplavaly vzpomínky z mládí, kdy pracovala u statkáře.

Miluje hašlerky

Vzápětí však ukazuje pyšně fotku syna Jana (†52) a rozpovídá se, co měla k obědu a co nejraději mlsá. Jsou to piškoty a hašlerky. Jejich zásobu má v krabici nad postelí. Babička se i přes svůj požehnaný věk loni v domově zamilovala do Bohouška (†95).

„Sedávali spolu na lavičce, drželi se za ruce, krásná dvojka. Bohužel Bohoušek před pár měsíci umřel,“ řekly pečovatelky s tím, že v domově nikdy neměli staršího klienta, než Lojzičku.

Podle nich je její nejčastější hláška: »Půjdu za panem ředitelem.« „Ona ji opakuje, když se jí něco líbí i nelíbí. Pokud něco mermomocí chce, umí být i ostřejší, aby to dostala,“ dodaly se smíchem.

Šéfovala výtahu

Vitální seniorku si lidé z Karviné mohou pamatovat z obchodního domu Prior, kde vozila výtahem zákazníky. Za svého muže Martina (†79) se provdala v 19 letech a měli jednoho syna Jana (†52), který tragicky zahynul při důlním neštěstí.

Právě snacha Jaroslava (75) je nejčastější návštěvnicí babičky. Jinak má pět vnoučat, osm pravnoučat a jednoho prapravnuka.

VIDEO: Aloisie Goluchová při loňské oslavě 101. narozenin. To u nich byl ještě i Bohoušek (†95).

délka: 01:33.60 Video Video se připravuje ... Aloisie Goluchová z Karviné oslavila 101. narozeniny. Karel Janeček