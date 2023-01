Z Palonína poblíž Loštic na Olomoucku se do Krnova společně s manželem stěhovala po 2. světové válce. Mnoho let pracovala ve Strojosvitu, před odchodem do důchodu pak na školském odboru.

„Nejdelší čas bydlela v Hlubčické ulici, později v ulicích Vodní i Albrechtické. Tady v domově žije od roku 2015,“ říká mluvčí Dita Círová.

Paní Božena má dvě děti, syna a dceru, tři vnoučata a šest pravnoučat. Ráda vždy pletla a vyšívala, z jídla miluje rodačka z Olomoucka oblíbené tvarůžky.

Zvýšili jí důchod

Božena Bělunková oslavila jubileum v kruhu svých blízkých. „Mezi gratulanty byla i Petra Friedrichová z Oblastní správy sociálního zabezpečení v Bruntále. Ta jubilantce předala blahopřání ministra práce a sociálních věcí a také rozhodnutí, jímž se jí zvýšil důchod o dva tisíce korun,“ dodala mluvčí.

Hildegarda je starší

Vůbec nejstarší obyvatelkou Krnova je Hildegarda Zebišová, která se v Krnově narodila 10. listopadu 1919 a vloni oslavila 103 let. Také ta je klientkou Domova pro seniory Krnov.

