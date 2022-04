Úctyhodných 101 let oslavila v plném zdraví a výborné náladě Aloisie Goluchová z Karviné. Přál jí i nový její životní přítel Bohoušek Chocholáč (95), toho si čiperná babička našla v zařízení pro seniory Nový domov v Karviné.

V domově oblíbené, velmi optimistické oslavenkyni nikdo neřekne jinak, než »Lojzička«. Ráda promluví s každým, rozesměje ho, i dobře naladí. „Být starý a ještě smutný, to by mě nebavilo,“ uvedla při slavení a vesele při tom s úsměvem na rtech gestikulovala.

Aloisie Goluchová je známá na Karvinsku dá se říct všem. „Až do penze jsem vozila výtahem zákazníky v Obchodním domě Prior. To byly tisíce lidí,“ řekla vitální seniorka, která se těším báječnému zdraví, i když už jí tolik neslouží nohy ani sluch.

Dokonce si v Novém domově našla partnera, inženýra Bohouška. „Chystáme se vyrazit na zákusek do cukrárny, venku kvetou jabloně a hrušně, to mám moc ráda,“ plánovala. „Rozlijte štamprličku všem, a všem přeji pevné zdraví,“ dodala v zápětí.

Když Lojzičce přál náměstek hejtmana Jiří Navrátil, aby se dožila 110 let, tvrdě se ohradila: „Jak sto deset let? Sto dvacet nejméně chci žít! Samozřejmě vím, že to je v moci Boží.“ Po krátkém rozjímání se z vozíčku zvedla a sfoukla jedním dechem z darovaného dortu svíčky.

Přežila manžela i syna

Aloisie Goluchová se již v 19 letech se provdala za svého manžela Martina (†79), a v roce 1944 se jim narodil jediný potomek Jan (†52). S mužem prožila krásných 49 let, více než 30 let je vdova.

K životnímu osudu rodiny se váže také tragédie, při níž přišel o život jediný syn Jan (†52). Jako horník přišel tragicky o život v závalu při důlním neštěstí. Dodnes na něj vzpomíná manželka Jaroslava (74), která přišla tchýni »Lojzičce« také popřát.

Začínala na statku

Oslavenkyně se narodila 22. dubna 1921 v Karviné-Doly do rodiny Sikorů, kde prožila dětství spolu se svými třemi sourozenci. Po škole začala pracovat na statku v Darkově. Většinu aktivního věku pracovala v Obchodním domě Prior v Karviné.

Vždy ráda cestovala, miluje přírodu, spoustu času věnovala vnoučatům. Má pět vnoučat, osm pravnoučat a jednoho prapravnuka.