Dva roky se táhnoucí pandemie koronaviru a s ní spojená bezpečnostní opatření. A v únoru přišla další »rána« v podobě války na Ukrajině, která psychice dává zabrat. Proto se Blesk obrátil na experty a pozval je do své redakce. Pokud máte vy nebo vaše dítě potíže, neváhejte a zítra určitě zavolejte.

A ještě víc alarmující je skutečnost, že zoufale chybějí dětští psychologové a psychiatři. Takže se běžně stává, že se dlouho čeká na vyšetření u specialisty, a dokonce i hospitalizace dítěte s narušenou psychikou se podaří, až když se »něco stane«. Co způsobilo tak zásadní zhoršení lidské psychiky?

Jak naprosto zoufalá je situace s hledáním odborné pomoci pro psychicky nemocné dítě, ví už dnes téměř každý. „Čekací lhůty na termín do ambulance dětského psychiatra jsou v řádu měsíců, a to i u dětí, které se pokusí o sebevraždu. Počítejte i s 4 až 8 měsíci. V pohraničí je tato péče skoro nedostupná,“ tvrdí dětská psychiatrička MUDr. Jana Schmidtová.

Sebepoškozování dítě nemůže na přání rodičů nebo zákazem jen tak zastavit. Nejdříve je třeba pochopit, co jím nahrazuje či vyjadřuje. Impulz u dospívajících téměř vždy vyvolá určitá událost v jejich životě.

Jak by se měli zachovat dospělí

Sebepoškozování je úmyslné působení fyzických zranění nebo jen bolesti sám sobě. Někteří adolescenti říkají, že si ubližují, protože je to odvádí od silné citové bolesti, rozporuplných emocí a vnitřní tenze. Ti otupělí uvádějí, že sebepoškozování jim pomáhá něco cítit. Někteří se je snaží udržet v tajnosti, pro jiné to může být způsob, jak požádat o pomoc.

Co je sebepoškozování

Podle dětského psychiatra Michala Goetze se objevuje v současnosti mnoho jak nedokonaných, tak dokonaných sebevražd. Dětské duševní zdraví nikdy za posledních několik desítek let nebylo v takovém ohrožení, jako je nyní.

Zavřené školy, karantény, zdravotní potíže a nově děsivé události na Ukrajině – to vše má vážný dopad i na psychiku dětí. To jsou příčiny, kvůli kterým přibývá případů sebepoškozování a sebevražd v mladé generaci. Lékaři hovoří o krizi a neřešeném celostátním problému!

3. Zase ta šikana

Přestože děti do školy víc nechodily, než chodily, šikana nevymizela. „Šikana je dlouhodobý proces. A právě v jejích počátcích je ještě dítě/ oběť ochotné o prvních fázích mluvit. A rodiče by to neměli zlehčovat a dítěti věřit,“ říká dětský psycholog PhDr. Miloslav Čedík a dodává:

„Pokud rodiče zaznamenají nějaké signály, je potřeba situaci hned řešit. Ideální je začít u třídního učitele. Zajímat se o to, jak dál bude kantor a vedení školy postupovat,“ vysvětluje psycholog.

Jak ji poznat

„Představte si zdravé dítě, které vidí svět barevně. Je bezstarostné a veselé. V případě, že je s ním v dětském kolektivu zacházeno špatně, jeho okolí zešedne a dítě smutní, má zdravotní potíže často psychosomatického původu,“ vypočítává Čedík. V takovém případě je potřeba obrátit se na odborníky, ale jak už jsme psali výše, ti jsou nyní naprosto zahlceni a termíny na objednání v nedohlednu.