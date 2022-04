Novorozenec v zabezpečené schránce patrně ležel několik dnů. „V inkubátoru hnízda záchrany jsme našli dítě, žel, bez známek života. Okamžitě jsme kontaktovali policii a případ řešíme v součinnosti s policií,“ popsala mluvčí Národní ústavu dětských chorob Dana Kamenická. Takzvané hnízdo záchrany je slovenská analogie k zařízení, které je v Česku známé jako babybox.

Zjistila maminka co se stalo?

Psycholog a psychoterapeut Miloslav Čedík v rozhovoru pro Blesk.cz uvedl, že podobné schránky jsou tady od toho, aby zachraňovaly děti. „A ta maminka tam jistě v takové víře dítě svěřila. Jenže došlo k selhání. Pokud se pohybujeme v nějakém technickém prostoru, vždy je to o tom, že něco může selhat,“ vypráví Čedík. Odborník se také pozastavil nad možným prožíváním matky mrtvého dítěte. „Jistě i ona mohla následně prožít, pokud zjistila, co se stalo, svoje osobní trauma.“

Soud poslal matku (27) z Karlových Varů do vazby: Za vraždu dcery jí hrozí 20 let vězení

Neměli už koho zachraňovat...

Tragická situace může zamávat i s psychikou zasahujících policistů či zdravotníků z nemocnice. „Zdravotníci, ale i hasiči a policisté se s něčím podobným setkávají, musí se vyrovnávat s tím, že řeší případy, kdy zemřou lidé, kdy už nemohou pomoci,“ vysvětluje Čedík. Podle jeho slov tady ale situace byla poněkud odlišná. „Naprosto totiž nečekali, že se v záchranné schránce setkají s dítětem, které už nežije,“ popisuje s tím, že to pro zdravotníky musel být fatální okamžik a šok.

Psycholog se pozastavil i nad tím, proč nikoho nevaroval ani případný dětský křik. „Nemůžeme spoléhat na to, že dětský pláč, který jinak upozorňuje maminku, že dítě potřebuje péči, v tomhle případě mohl zvládnout situaci, která bohužel nastala,“ přiznává Čedík a připomíná, že už nemá smysl se situací trýznit. „Už to nevrátíme. Měli bychom ale být poučeni a přemýšlet, co dělat, aby se taková technická chyba už neopakovala,“ dodává na závěr.

Fotogalerie 3 fotografie Psycholog Miloslav Čedík Autor: Karel Kopáč

Blesk Podcast: Zakladatel babyboxů Ludvík Hess nechce hledat rodiče odložených dětí