Vlasta a Stanislav Bělíkovi z Doubravníku na Brněnsku jsou pravděpodobně nejstarším žijícím manželským párem v České republice. Součet jejich věku je 202 let, Vlastě Bělíkové bude 100 let v dubnu, Stanislav Bělík loni v říjnu oslavil 102. narozeniny.

„Když rodičům bylo v součtu 200 let, napadlo mě, že takového výročí se hned tak nějaký pár nedožije, a začal jsem se zajímat, zda se to nedá někde dohledat. Nakonec jsem se obrátil na agenturu Dobrý den,“ řekl syn Miloš Bělík.

Ověřit oficiální cestou, zda žije v Česku nějaký starší manželský pár, je podle prezidenta Agentury Dobrý den Miroslava Marka kvůli pravidlům o poskytování osobních údajů prakticky nemožné.

„Statistický úřad vydává údaje o tom, kde žije kolik stoletých lidí. Konkrétní údaje ale bez souhlasu těchto lidí nikdo poskytnout nesmí. My se v takovém případě snažíme věc zveřejnit a čekáme, zda se nám přihlásí nějaký jiný rekordman. Nicméně si myslím, že je nesmírně vzácné, aby se takto vysokého věku dožili oba manželé,“ konstatoval Marek.

Poznal ji, když vedla kravku

Manželé žijí v Doubravníku prakticky celý život, jejich vztah trvá od roku 1945. „Já jsem si jí všiml, když vedla kravku na pastvu. Tak jí povídám: »Tobě to sluší, já bych si tě hned namluvil«. A ona na to: »No to se musíš snažit«. Tak jsem se snažil. Snažil jsem se pět let. Pak nám řekl matrikář, že bychom se měli do dvou týdnů rozhodnout, jestli se vezmeme,“ popsal začátky jejich vztahu Stanislav Bělík.

V Doubravníku tehdy zakládali matriku a jedinou naplánovanou svatbou byl obřad dvou rozvedených lidí, což se matrikáři nelíbilo. Proto Bělíka popíchl, aby byli mladí lidé prvním manželským párem v matrice zapsaným.

Manželé sezdaní v roce 1950 oslavili před dvěma lety takzvanou platinovou svatbu, tedy 70 let manželství. Mají syna, který se narodil v roce 1952 a dceru narozenou v roce 1955. Obě děti bydlí v okolí, syn v těsném sousedství, protože svůj dům postavil na místě staré stodoly.

Rád maloval

Celoživotním koníčkem Stanislava Bělíka bylo malování. Portrétoval všechny členy rodiny a maloval i okolí řeky Svratky, která protéká pod okny domu Bělíkových. Cekem 60 reprodukcí jeho obrazů vyšlo v knize Krajinou řeky Svratky. I malování podle Vlasty Bělíkové přispělo ke spokojenému manželství.

„My jsme neměli čas se hádat. Přišel z práce, vzal si štětce a paletu a šel malovat,“ poznamenala Bělíková s úsměvem. V posledních několika letech se ale malování nemůže věnovat kvůli zhoršenému zraku.

Na duben plánuje rodina menší oslavu 100. narozenin Vlasty Bělíkové. Když tento životní milník slavil její manžel, vedení městyse Doubravník pro něj připravilo velkou oslavu v sokolovně, nic podobného se ale za současné situace pravděpodobně neuskuteční. „Nejspíš se sejde jen nejbližší rodina,“ poznamenal Miloš Bělík.

