Do osudu Boženy, která se vyučila kadeřnicí, zasáhla tragická nehoda. „Jela jsem do práce do salonu vlakem. Nejezdívala jsem jím tak často, takže jsem si nevšimla, že dráhy změnily nástupiště. Nasedala jsem postaru na druhé straně. Dveře nešly otevřít. Najednou to cuklo, a já spadla ze schůdků pod kola,“ vzpomíná vitální stařenka na osudný den. Bylo jí 18 let a psal se rok 1937…

S úrazem, který ji připravil o obě nohy, se vyrovnávala pět let. „S tímto se nelze smířit nikdy. Začala jsem ale žít znovu, učit se švadlenkou. S maminkou jsme začaly dělat ženám radost moderními střihy. Odměnou nám bylo, když se dámy v našich kostýmech líbily. Každý střih byl originál,“ pookřála ve vzpomínkách oslavenkyně.

Rodina je všechno

„Šila jsem šaty na svaté přijímání malé slečně, která si nakonec vzala mého synovce. Šila jsem pro ni i šaty svatební,“ vzpomíná žena. „Co je mému srdci nejblíže? Jako celý život má rodina. Starají se o mě skvěle i tady v domově,“ vyznala se. Z osmi sourozenců ale zůstala už sama. Navštěvovat ji chodí ale rozvětvené příbuzenstvo.

Poslední sestra odešla na věčnost letos v květnu v 95 letech. Nežije už ani jeden z obou bratrů. „Ty jsme si my děvčata i máma hýčkaly. Byli to naši rozmazlovaní chlapi, jako ona vždycky s nadsázkou říkala,“ usmála se oslavenkyně.

Recept na dlouhověkost?

„Hlavní je podpora rodiny,“ zopakovala. „Potřeba je mít i koníčka. Tím bylo pro mě zahradničení, i když se mnozí divili, když mě viděli okopávat záhonky s jahodami a kytičkami ze sedu na židličce,“ směje se vitální seniorka, která se dodnes aktivně zajímá o módu a vše s ní spojené.

Kolik sto a víceletých žije v Česku?

Božena Matyášová patří k pětici žen, které letos oslavily 102. narozeniny v Moravskoslezském kraji. Česko jich má dohromady 48 a také dva stejně staré muže. Údaje jsou k letošnímu 30. září. Podle České správy sociálního zabezpečení jsou nejstaršími lidmi Česka žena (109) a muž (104), shodou okolností oba žijí v Praze.