„Na místě strážníci zjistili v kolejišti sražené zvíře, které se nápadně podobalo vlkovi. Na místo byl přivolán myslivec, který potvrdil domněnku strážníků. Jelikož se jedná o chráněný druh, tak byl přivolán odborník z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, který na místě potvrdil, že se jedná s největší pravděpodobností o mladou fenu vlka obecného,“ uvedla na facebooku městská policie.

Vlci se v okolí nálezu nachází ve Slezských Beskydech a pak také v Moravskoslezských Beskydech. „Vlk dokáže za den překonat hodně velké vzdálenosti. Toto je nejspíš mladý vlk, který si teprve hledal nějaké své teritorium. Nabízí se to, že přešel z nějakého nejbližšího území, kde se vlk pravidelně vyskytuje, ale také mohl přejít úplně odjinud. Na to by pak měla odpovědět až genetická analýza,“ řekl Jan Lukavský z Regionálního pracoviště SCHKO Poodří.

Veterinární ústav v Brně bude provádět pitvu, která by měla vyloučit případné pytláctví a objasnit příčinu smrti. „Současně byl odebrán vzorek DNA. Jakmile bude zpracován, tak nám řekne, k jaké populaci vlka nalezený jedinec náležel,“ doplnil Lukavský.

„Vlk byl nalezen na železnici, což je v naší krajině ideální koridor pro zvěř. Kolem železnice jsou většinou nějaké stromy a příroda, takže se tam zvířata cítí bezpečněji, takže železnice se vyloženě nabízela,“ podotkl Lukavský. Nedaleko nálezu mrtvého vlka byly remízky a les. V lednu byl mrtvý samec vlka nalezen také v Olšanech u Prostějova. Zvíře bylo pravděpodobně usmrceno při přechodu silnice.

VIDEO: Vlčata narozená před časem v Zoo Brno.