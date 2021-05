„Bydlím tu 50 let a nikdy se tu nic podobného nestalo, zvlášť v téhle části vesnice,“ řekla majitelka zabité ovce Renata Miltová. Z události je stále v šoku a má teď velký strach chodit ve tmě ven na zahradu, i když třeba jen pro dřevo.

„Zvířátka chováme jako domácí mazlíky. Mám ještě jednu ovci a kozlíka. Boudu, kde přes noc bývají, jsem zabarikádovala a zaházela plechy,“ popsala žena. „Vše jsme hlásili policii a budu to hlásit i na magistrát v Třinci,“ dodala.

Roztrhané břicho

Vlk se do Bystřice ve Slezských Beskydech zatoulal a ovci si vyhlédl o prvním květnovém víkendu. „Zprvu to vypadalo jako napadení psem. S ovcí jsme nehýbali, byla těžká, ale poté, co potřebovali odtáhnout z ohrady kvůli odvozu do kafilerie, obrátili jsme ji a viděli tu spoušť na břiše,“ líčila majitelka. Druhá ovečka se podle ní v žalu na mrtvou kamarádku stále chodila dívat.

Zda Renatu Miltovou úřady odškodní, zatím netuší. O to jí ani nejde. „Chci varovat majitele zvířat i pejskaře na procházce, ať si dají pozor, když se vlk odvážil až dovnitř vsi…“ uzavřela.

Tipují tuláka samotáře

Soused Renaty Miltové podezřelého vlka zahlédl. „Jel jsem autem v noci domů, když jsem uviděl zvláštního psa. Zastavil jsem a ono to vypadalo jako vlk. On se zastavil taky a chvíli jsme na sebe koukali. Vůbec se nebál,“ vylíčil. Podle něj jde zřejmě o vlka samotáře, který ztratil plachost. Může být podle něj nebezpečný.

Kde je vlků nejvíce?

V posledních letech vlci zabíjeli hospodářská zvířata nejvíce v Královehradeckém kraji, zvláště na Broumovsku, loni ale byla čísla nejvyšší z Moravy a Slezska. Právě obce Bystřice, Nýdek či Vendryně v podhůří slezské části Beskyd jsou stále ve střehu, varování před vlky vydali loni i samotní starostové. V roce 2020 zabili v Moravskoslezském kraji na 170 ovcí a 38 jich zranili.

Drtivá většina útoků vlků vůči hospodářským zvířatům směřuje na ovce. Občas si troufnou i na krávy, zcela výjimečně zaútočí i na kozy či koně. Vlk obecný je v současnosti v České republice chráněn jako kriticky ohrožený druh.

VIDEO: Blesk Podcast: Krvelačné šelmy z Broumovska? Lidé si na vlky za 15 let zvyknou.

délka: 38:01.04 Video Blesk Podcast: Krvelačné šelmy z Broumovska? Lidé si na vlky za 15 let zvyknou Jiří Marek