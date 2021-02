Rozhodli se provokovat a občas lidem zamotat hlavu. Říkají si piktorialisté a do fotek přidávají děj i emoce. Ve světě jich je jen pár, dva - Jiří Jurzykowski (61) a Josef Frydrych (64) - jsou z Frýdecko-Místecka.

„Fotografování spojujeme s grafikou. Některou fotku tvoříme hodiny, jinou i tři dny. Například do ní vložíme příběh, který se v místě kdysi dávno opravdu odehrál,“ říkají Jiří Jurzykowski z Jablunkova a Josef Frydrych z Třince, tedy oblasti Goralie, která se rozprostírá v severním cípu Moravskoslezského kraje. V Česku jsou jediní a společně vystavují doma i v zahraničí.

délka: 01:51.70 Video Výstava piktorialistů Josefa Frydrycha a Jiřího Jurzykowského v Žilině. archiv J. Frydrycha a J. Jurzykowského

K fotografiím nedávají popisky. Každý z diváků si podle nich na snímku najde to svoje. „Je to jako u knížky. Tisíc čtenářů, tisíc různých pohledů,“ uvádí Frydrych.

Fotka pány rozhádala

Jurzykowski rád kombinuje současnost a historii. „Třeba do oblouku na náměstí v Jablunkově jsem umístil lokomotivu. Dva pánové se pak hádali, v kterém roce tam ten vlak jezdil,“ směje se Jurzykowski. Námět čerpal z minulosti, kdy na Kamenici jezdil s vozem do pekárny starší muž, ve většině případů v podroušeném stavu, a přesto se vždy trefil do úzkého průjezdu.

Jeho kolega příběhy do fotek nepřidává, spíše je upravuje tak, jak na něj záběr v konkrétní moment působil.

Co je piktorialismus?

Je fotografický směr, který se objevil před rokem 1890. Jde o druh autorovy představy odražené ve fotografii. Technika vytváří tak neopakovatelnou chvíli, která jakoby ani nebyla. Název je odvozen od myšlenek Henryho Peache Robinsona, vyjádřených v jeho práci „Pictorial Effect in Photography“, která byla vydána v Londýně, v roce 1869.