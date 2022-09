Rak

Nespoléhejte se na životní štěstí a vezměte svůj osud pevně do rukou. To platí zejména v profesní oblasti, kde jste se příliš nevyznamenali. Nesmutněte! Již od zítra budete vitálnější a najdete v sobě druhý dech. To ocení šéf i kolegové, kteří vám pomohou.