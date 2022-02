Dvě jámy nevyužívaného černouhelného Dolu Frenštát v Trojanovicích na Novojičínsku by měly být zasypány do poloviny roku 2024. Obec by pak ráda pozemky bezúplatně převzala a má tu velké plány.

O zahlazování následků hornické činnosti se stará podnik Diamo, který převzal zakonzervovaný Důl Frenštát od těžební společnosti OKD před rokem.

„V současné době očekáváme rozhodnutí Stavebního úřadu města Frenštát pod Radhoštěm o povolení dočasného umístění plochy na umístění zásypového materiálu. Pak neprodleně začneme soutěžit návoz vlastního materiálu,“ řekl ředitel závodu Darkov podniku Diamo Josef Lazárek. Lazárek.

Plán do roku 2024

Pro zásyp dvou jam dolu podnik naveze 240 tisíc tun materiálu, což by mělo podle ředitele trvat zhruba do druhého čtvrtletí roku 2023. Samotné zasypávání jam potrvá pak zhruba devět nebo deset měsíců, tedy do poloviny roku 2024. Do té doby by případně mohly být i zbourány obě těžní věže.

„Harmonogram je zpracován, finanční zajištění by mělo být zajištěno, takže nic by tomu nemělo bránit,“ uvedl ředitel. Náklady podle něj půjdou do desítek milionů korun. Podnik pak zbourá všechny nepotřebné objekty v areálu, pokud o ně budoucí vlastník nebude mít zájem.

Projekt Cérka

V areálu dolu se dnes poprvé sešli zástupci nového fóra ThinkTank Cérka, které se bude zabývat transformací areálu dolu. „My jsme 30 let bojovali za to, aby se tady nikdy netěžilo, což se podařilo. Teď máme svým způsobem unikátní možnost i začít řešit ne, že něco chceme zlikvidovat a zbourat, ale že bychom chtěli taky něco udělat. Proto jsme vymysleli projekt Cérka,“ řekl trojanovický starosta Jiří Novotný.

Budoucí využití areálu závisí hlavně na aktivitě obce a kraje. „Co se týče pozemků, hledáme společně s obcí Trojanovice a Moravskoslezským krajem vhodné možnosti, v úvahu připadá prodej i převod pozemků,“ uvedla mluvčí Diama Jana Dronská.Starosta Trojanovic by byl rád, kdyby pozemky byly na obec bezúplatně převedeny.

Projekt Cérka by podle starosty měl být platformou pro budoucí generace. „Mělo by to být místo, kde budete moct bydlet, pracovat a trávit i svůj volný čas. Tak, aby následující generace nemusela jezdit 40 až 50 kilometrů za prací někam do města, ale měla ty příležitosti doma. Chceme ukázat, jak by takto mohla být kultivována vesnice obecně,“ řekl starosta Novotný.

VIDEO: Po 130 letech skončila v roce 2019 těžba uhlí v dolu Lazy.

délka: 01:48.29 Video Po 130 letech skončila těžba uhlí v dolu Lazy. Poslední vozík plný "černého zlata" vyvezli horníci z hlubin země na povrch ráno ve čtvrtek 28. listopadu