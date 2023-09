„Byl jsem jejím prvním rektorem, a to v letech 1992 až 1998,“ řekl mezinárodně uznávaný odborník a spoluzakladatel Slezské univerzitu v Opavě fyzik Martin Černohorský.

V roce 1999 byl jmenován také emeritním profesorem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Stál i u zrodu České konference rektorů a byl také její první kancléř. Publikoval, šířil osvětu. „Pro někoho je stovka málo, a pro někoho už příliš mnoho. Pro mě je to tak asi přiměřeně. Co jsem tak mohl, to jsem si v životě i splnil,“ usmívá se vědec, který se přes svůj požeznaný věk těší stále dobrému zdraví.

Začínal jako vychovatel

Pracovní kariéru Černohorský zahájil v roce 1945 jako vychovatel v dětské ozdravovně v Předklášteří u Tišnova.

Slezská univerzita v Opavě pojmenovala aulu po fyzikovi a rektorovi Martinu Černohorském (100). Karel Janeček

Vzpomínal na své kolegy, kteří za minulého režimu vstupovali jeden po druhém do KSČ. „Patřil jsem k těm, kteří ke komunistům nevstoupili. Totalitu jsme zažili už za války, to mi stačilo,“ říká muž, který se věnoval za totality i překladům samizdatu.

„S komunistickým režimem jsem si tak nějak netykal. Odpor jsem vyjádřil podpisem petice Několik vět,“ vzpomíná Martin Černohorský.

Práce má uspokojovat

Při oslavě 100. narozenin profesor Černohorský vzkázal: „Přeji každému, aby se mu dařilo v tom, co dělá a co chce dělat. Aby mohl zjišťovat, že to má ohlas a smysl. Myslím si totiž, že je důležité, aby lidé mohli pracovat nejen tak, že to uspokojuje je samotné, ale aby to dávalo smysl i lidem, kteří se s tou prací seznamují. Pokud se tak děje, je to radostné zjištění. I mně dělalo největší radost, když jsem viděl, že moje práce má ohlas.“

Oceněn až po revoluci

Fyzik Martin Černohorský se narodil v Brně, kde vystudoval učitelství matematiky a fyziky na Přírodovědecké fakultě MU. Zde později získal i titul doktor přírodních věd (RNDr.). V roce 1963 získal titul kandidát fyzikálně-matematických věd (CSc.) a o čtyři roky později se stal docentem experimentální fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity (tehdy Univerzita Jana Evangelisty Purkyně). Od roku 1990 je profesor fyziky kondenzovaných látek a akustiky.

Je autorem řady odborných publikací a držitelem mnoha ocenění. Kromě těch za vědeckou práci je zároveň nositel Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky II. stupně za průkopnické dílo ve vysokoškolské pedagogice (1992).

Slezská univerzity v Opavě mu za osobní přínos ke vzniku a rozvoji univerzity udělila Zlatou medaili Slezské univerzity (1998) a medaili Silesia docta et culta (2013). V roce 2011 ho Učená společnost České republiky ocenila Medailí za zásluhy o vědu, v roce 2018 obdržel pamětní medaili Senátu, získal i Cenu města Brna pro rok 2021.