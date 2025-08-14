Hrdina na Ústecku pomohl napadené mamince! Na ulici ji zbil zloděj
V Teplicích mají nového hrdinu. Zloděj si za svou oběť vybral maminku s kočárkem, surově ji napadl přímo na ulici! Toho si všiml řidič, který proti útočníkovi vyrazil. Za statečnost a pomoc s dopadením zloděje mu poděkovali policejní ředitelé.
Sám muž se sice jako hrdina necítí, svou statečností ovšem pomohl dopadnout nebezpečného násilníka.
„Celý příběh začal, když projížděl přes Teplice a na chodníku spatřil ženu s kočárkem řidič, kterou strhl na zem muž, bil ji a snažil se jí vyrvat z ruky mobil. Přibrzdil u nich a začal dlouze troubit. Lupič se dal na útěk, zachránce vystoupil z auta a pronásledoval ho,“ uvedla na webu mluvčí policie Ilona Gazdošová.
Muž po celou dobu policisty naváděl, po několika minutách se lupiče podařilo dopadnout! Řidič se k ženě ještě vrátil a začal ji uklidňovat.
„Ta naštěstí utrpěla jen lehké zranění a svému zachránci vyjádřila vděk, neboť byl jediný z projíždějících, který na situaci nějak zareagoval,“ dodala mluvčí. Za pomoc s dopadením mu přišli poděkovat dva policejní ředitelé.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.