Simon měl hlídat kamarádům mazlíčky: Psy brutálně napadl nožem, jednoho zabil!

8. října 2025
Simon Elliot (45) z Anglie dostal od přátel důvěru, že se postará o jejich milované pejsky během dovolené. To se však ukázalo jako tragická chyba. Oba mazlíčky totiž brutálně napadl nožem během alkoholem způsobené psychózy. Jednoho z nich zabil. Za ohavný čin ho soud poslal na rok a půl za mříže a zakázal mu na deset let vlastnit zvíře.

K příšernému útoku došlo loni v květnu v hrabství Nottinghamshire. Podle právní zástupkyně obžaloby Jane Patelové se tak stalo pouhé tři dny po svěření psů do péče. „Sousedka uvedla, že obžalovaného potkala před domem a působil divným dojmem,“ řekla u soudu podle deníku Daily Express. „Řekl jí, že mu někdo zabil psa a že má v posteli krávu,“ pokračovala.

Žena po těchto slovech dostala strach, že Elliot psům ublížil. Rozhodla se proto vejít do domu. Čekal na ni hororový výjev. „Už u vchodu ucítila silný zápach hnijícího masa,“ popsala Patelová. Vevnitř našla jednoho psa s bodnou ránou na hrudníku a druhého na zemi s vyplazeným jazykem. Jeden z pejsků prý byl ztuhlý a studený na dotek. „Došlo mi, že útok nepřežil. Poblíž jsem si všimla také velkého nože,“ dodala.

S rodinou se znal roky

Fenka bígla Rosie utrpěla bohužel zásah nožem přímo do srdce, a neměla tak šanci přežít. Stafordšírský bulteriér Saber schytal několik bodných ran, ale útok naštěstí přežil. Právní zástupkyně obžaloby u soudu předčítala i vyjádření zdrcených majitelů. V něm popisovali, jak těžké bylo sdělit příšerné novinky o milovaných psech dětem.

Pro Elliota se nejedná o první přečin. V trestním rejstříků má již záznamy spojené s alkoholem. Ten měl být i tentokrát jednou z hlavních příčin. „Měl jste psychické problémy a do toho jste bez přestání pil,“ vytkl Elliotovi soudce Stuart Rafferty. „A věděl jste, že na tom nejste dobře. Stačilo jen říct, že se o ně tentokrát nedokážete postarat,“ dodal. Psí dvojici totiž Simon hlídal již v minulosti.

V dopise poškozeným, kteří byli jeho dlouholetí kamarádi, vyjádřil hlubokou lítost. „O vaše přátelství jsem přišel. Měl jsem problémy s alkoholem a opravdu mě moc mrzí, co se stalo,“ napsal. Soudce ho za týrání zvířat poslal na rok a půl do vězení. Na dalších deset let mu navíc zakázal vlastnit jakékoliv zvíře.

