Poskytli jsme krmení za 2 miliony a operace za půl milionu. Chlupáčci před zimou ale potřebují další pomoc!
Jen díky štědrosti čtenářů, kteří přispívají do sbírek Blesku na Donio, mohou reportérky Blesk tlapek cíleně a účinně pomáhat zvířatům v útulcích. Rozvezly do nich už 22 tun krmení za 2 miliony a zaplatily operace za více než půl milionu korun.
Každé koruny od čtenářů na podporu zvířat, která zažila zlé časy, žila uvázaná na řetězu, byla vyhozená na ulici nebo týraná, si reportérky nesmírně váží. „Děkujeme za důvěru, kterou do nás s poslanými penězi vkládáte. Opravdu pečlivě vybíráme, komu podporu poskytneme. Dary do sbírky pro nás nejsou samozřejmostí a víme, že žádná pomoc není malá,“ řekla redaktorka Kateřina Lang.
„Momentálně jsou ale obě sbírky téměř vyčerpané, proto opět prosíme o pomoc tak, abychom s příchodem chladného počasí mohly zvířatům v útulcích a spolcích dodat kvalitní krmení Marp a těm vážně nemocným uhradit náročné operace,“ dodala její kolegyně Jana Ulrichová.
Tuny krmení
Ze sbírky určené na krmení, jejímiž patrony jsou Marta Kubišová a Marek Ztracený, reportérky osobně rozvezly do 30 útulků a spolků včetně těch, které loni na podzim postihly ničivé povodně, 22 tun kvalitního krmiva Marp od společnosti www.krmiva-pučálka, která navíc každou várku ještě navýšila a zajistila její dopravu.
Drahé operace
S velkou odezvou se u zvířecích záchranářů setkala pomoc, kterou jim Blesk tlapky nabízí díky druhé sbírce určené na operace a léčbu zvířat. „Zatím se v ní podařilo nashromáždit 699 869 korun,“ uvedla Jana Ulrichová s tím, že každý případ reportérky velmi pečlivě zvažují a vybírají. Díky tomu společně se čtenáři pomohly už třem desítkám zvířat. Proplatily jim zákroky, léčbu a rehabilitace, které by útulky a spolky bez jejich pomoci nesmírně finančně zatížily, a to v celkové částce 602 254 korun.
Léčba zabrala
Prvním psem, kterému Blesk tlapky pomohly, byla v minulosti velmi brutálně týraná kříženka bull plemene Kira, kterou před několika lety zachránila Veronika Drozdová ze Sokolova. Kira onemocněla rakovinou, Blesk tlapky jí proplatily chemoterapie za 136 240 korun. Pak přišla dobrá zpráva, léčba zabrala. „Děkuji všem za pomoc a podporu, Kiruška je zase veselá a šťastná a já s ní,“ poděkovala Veronika.
Syber a Foxy
Pomohly jsme i rodině Jechových z Dolní Přími. Ti si adopovali Foxyho, pejska, který prožil 10 let v útulku. Po roce ale onemocněl jejich druhý pes Syber. Prodělal infarkt míchy, od té doby měl pohybové problémy. Blesk tlapky mu proplatily vyšetření na magnetické rezonanci a rehabilitace, díky nimž se pomalu zlepšuje. Pomohly i s Foxymu, který podstoupil operaci oka. Za oba psy dohromady zaplatily 53 425 korun. „Moc si toho vážíme, je to pro nás velká pomoc,“ uvedl Lukáš Jech.
Krmení pro Chilli
Na krmení ze sbírky Blesku na Donio si v děčínském útulku pochutnala i fenka Chilli (2), která přežila svou smrt. Její majitel, který teď stojí před soudem, se jí rozhodl zbavit bestiálním způsobem. Uvázal ji u stromu, vykopal jí hrob, zasadil jí několik ran nožem a podřízl jí hrdlo. Jen díky rychlému zákroku veterináře a péči děčínského útulku, je dnes už zdravá a plná energie, připravena odejít do nového domova.
