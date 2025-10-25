Azyl Tylda v problémech. Majitelka pracovně vyhořela, zvířata si rozebraly jiné spolky
Péči o zvířata už nezvládá provozovatelka Azylu Tylda Iva Stejskalová. Dům v Drahlovicích na Berounsku, kde azyl sídlí, má plný harampádí, zvířata zanedbaná. Poté, co skončila v nemocnici, odvezli zástupci tří spolků z Tyldy 14 psů a koček, většinu z nich ve špatném stavu.
To, co v Tyldě viděli, všechny zaskočilo. „Byl tam strašný zápach, všude se tam válely špinavé hadry, byla tam moč, spousta výkalů, plesnivé jídlo. Psi, které jsme tam našli, byli ve špatném psychickém i fyzickém stavu,“ popsala Stáňa Strohschneiderová z Voříškova, kde se teď o část zvířat z Tyldy starají.
Zanedbaní, hubení
Podle předsedkyně Voříškova Anežky Jedličkové mají všechna zvířata z Tyldy zdravotní problémy, jedno kotě nepřežilo převoz na veterinu. „Jeden pes měl velký zánět ucha, byla tam zanedbaná péče o oči, o kůži. Spousta pejsků měla záněty dásní. Přebírali jsme 5 kočiček, dvě, ač byly už dospělé, a vážily pouhých 1,5 kilogramu,“ uvedla s tím, že s provozovatelkou Tyldy Ivou Stejskalovou se opakovaně pokoušely problém řešit, ale neúspěšně.
„Obávám, že si to prostě paní Iva už ani neuvědomuje. Že to plíživými krůčky přešlo ze záchrany do zanedbání. Došly síly a z jedné zahozené plechovky na zem a nesebraného bobku se stala katastrofa, která tam dnes je,“ řekla.
Pochybení nepřipouští
Provozovatelka Azylu Tylda Iva Stejskalová si žádné pochybení nepřipouští. To, co se stalo, považuje za podraz. „Všichni psi, kteří odešli, měli za sebou veterinární vyšetření. Krajská veterinární správa tu byla na kontrole a žádné zvíře nebylo označené tak, že by muselo být odebrané,“ bránila se.
Dlouhodobé problémy
Krajská veterinární správa to ale vidí jinak. „Útulek je dlouhodobě problematický. Byla zde opakovaně zjištěna porušení jak zákona veterinárního, tak zákona na ochranu zvířat proti týrání. Útulek je řešen i aktuálně, případ ještě není uzavřen,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer.
Azyl předá
Podle toho, co ale v domě a na zahradě viděly redaktorky Blesk tlapek, je jasné, že Azyl Tylda má problémy dlouhodobě. V domě byl stále velký nepořádek, zápach a nefungovalo ani topení. Iva Stejskalová nakonec přiznala, že vyhořela. Činnost Azylu Tylda ukončit ale nechce. Předá ho prý jiným a sama se už dál záchraně zvířat věnovat nebude. „Chtěla jsem se s Tyldou loučit nějak veseleji, připomenout třeba, že první Chcete mě? se natáčelo právě tady u nás,“ řekla se slzami v očích. „Cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly,“ dodala.
