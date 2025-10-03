Přišel a byl celý od krve: Mrazivé svědectví od soudu s majitelem podřezané fenky Chilli
Před děčínským soudem stanul Bohumil K., který letos v únoru zavedl svou fenku Chilli do lesa, nemilosrdně jí podřízl hrdlo a nechal na pospas osudu. Podle svědkyně bylo u muže podobné brutální chování vůči zvířatům na denním pořádku. U soudu prohlásil, že se cítí vinen. Za týrání zvířat mu hrozí až šest let za mřížemi.
Podle obžaloby k útoku došlo 21. února ve večerních hodinách. Bohumil K. nebohou fenku odvedl do lesa a uvázal ke stromu. Následně ji zaklekl, podřízl jí hrdlo a do krku ji následně čtyřikrát surově bodnout. Na místě ještě nakonec vykopal hrob. Psí život se podařilo zachránit jen díky pohotové reakci sousedů, kteří na místo zavolali policii. Rychlý zásah byl klíčový, Chilli měla totiž prořízlou průdušnici a hrozilo tak, že se zadusí vlastní krví.
Před soud Bohumila K. dovedla vězeňská eskorta, za mřížemi skončil kvůli jinému trestnému činu. S násilnou trestnou činností má podle svého rejstříku mnoho zkušeností. Ohavný únorový čin popsala u soudu svědkyně. „Řekl, že se s ním jde někam projít. Potom přišel do bytu, byl samá krev,“ uvedla podle serveru CNN Prima News. Hrubé a násilné chování vůči zvířatům pro něj pr bylo na denním pořádku. Pejska prý mlátil pravidelně „Praštil ho proutkem nebo do něho kopnul kvůli tomu, že ho neposlechl. Bylo to víckrát, mlátili ho on i jeho přítelkyně,“ dodala svědkyně. Chování prý v minulosti nahlašovala městské policii.
Sám obviněný se svůj hrůzný čin nesnažil nějak zastírat. „Cítím se vinen,“ uvedl. Své krvavé běsnění v minulosti zdůvodňoval různě. Fenka byla podle něj agresivní a dokonce ho pokousala. „Psychicky jsem to nezvládl. Takové psy nemám rád. Vzal jsem nůž a podřízl jí krk,“ prohlásil pro zprávy TN.cz. Současně ale tvrdí, že ho čin hluboce zasáhl. „Když jsem to udělal, brečel jsem. Pak jsem jí zapálil svíčky,“ dodal. Svůj skutek částečně omlouval i tím, že se léčí s ADHD.
Podle posudku odborníka je muž způsobilý stanout před soudem. „Obžalovaný netrpí žádnou duševní poruchou, byla u něj diagnostikována smíšená porucha osobnosti,“ uvedl psychiatr Jakub Šimek. Za týrání zvířat mu hrozí až šest let za mřížemi. Fenka Chilli se mezitím ze svého hrůzného zážitku zotavila a čeká na adopci v děčínském útulku.
Soud bude pokračovat v listopadu.
