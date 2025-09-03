Pejsek chtěl utéct před pekelným týráním: Skočil z okna a oběsil se

Pejsek v obci Chtelnica se při pokusu o útěk oběsil.
Majitel pejska nechal v otřesných podmínkách, nedal mu vodu ani jídlo.
Po místnosti se povalovaly odpadky a exkrementy.
Autor: kjm - 
3. září 2025
13:26

Slovenská enviropolicie řeší příšerný případ týrání domácího mazlíčka. Majitel z obce Chtelnica svého psa nechal uvázaného v domě bez jídla a vody. Zoufalé zvíře už hrůzné podmínky nedokázalo vydržet a pokusilo se utéct oknem. Bohužel bylo kolem krku přivázané provazem, na kterém se oběsilo.

Pejskovi bylo osm let a jednalo se o křížence. Dosud neidentifikovaný majitel ho nechal uvázaného v místnosti, kde mu nenechal jídlo ani pitnou vodu. Po pokoji se válely odpadky a nahromadily se v ní exkrementy. Zoufalý pejsek po nějaké době už nemohl otřesné podmínky dál snášet a pokusil se ze své odporné cely utéct.

Podařilo se mu rozbít plastovou výplň okna a vyskočil ven. Následně však bohužel jeho pokus o útěk nabral tragický směr. „Protože byl pes uvázaný lanem kolem krku, zůstal viset na budově a následkem toho se udusil,“ napsala slovenská policie. Podle policistů není přesně jasné, jak dlouho byl pejsek v místnosti zavřený. Děsivý nález učinili na konci srpna.

Smrt zvířete tak podle nich nastala v přímém důsledku chování majitele. Je podezřelý z přečinu týrání zvířat a v případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody po dobu od šesti měsíců do tří let.

Video  Otřesná množírna na Berounsku: Pár vydělával na trápení zvířat, prodával nemocná štěňata bez kupní smlouvy.  - Kateřina Lang, Policie ČR
Video se připravuje ...

Témata:
týránísmrtoběšenízvířeudušenítýrání zvířatprovazSlovenskosmrt zvířetejídlopesoknoChtelnica
