Pejsek chtěl utéct před pekelným týráním: Skočil z okna a oběsil se
Slovenská enviropolicie řeší příšerný případ týrání domácího mazlíčka. Majitel z obce Chtelnica svého psa nechal uvázaného v domě bez jídla a vody. Zoufalé zvíře už hrůzné podmínky nedokázalo vydržet a pokusilo se utéct oknem. Bohužel bylo kolem krku přivázané provazem, na kterém se oběsilo.
Pejskovi bylo osm let a jednalo se o křížence. Dosud neidentifikovaný majitel ho nechal uvázaného v místnosti, kde mu nenechal jídlo ani pitnou vodu. Po pokoji se válely odpadky a nahromadily se v ní exkrementy. Zoufalý pejsek po nějaké době už nemohl otřesné podmínky dál snášet a pokusil se ze své odporné cely utéct.
Podařilo se mu rozbít plastovou výplň okna a vyskočil ven. Následně však bohužel jeho pokus o útěk nabral tragický směr. „Protože byl pes uvázaný lanem kolem krku, zůstal viset na budově a následkem toho se udusil,“ napsala slovenská policie. Podle policistů není přesně jasné, jak dlouho byl pejsek v místnosti zavřený. Děsivý nález učinili na konci srpna.
Smrt zvířete tak podle nich nastala v přímém důsledku chování majitele. Je podezřelý z přečinu týrání zvířat a v případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody po dobu od šesti měsíců do tří let.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.