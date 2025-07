Podle obžaloby Marek F. plánoval vraždu. Aby se dostal k bytu, musel nejprve přelézt dvoumetrový plot, přinesl si s sebou páčidlo a sportovní láhev s acetonem. Podle obžaloby pak bušil na dveře, které následně zablokoval páčidlem a dřevěnými klíny, zatarasil tak jedinou únikovou cestu z bytu.

Po ostré slovní výměně měl oknem dovnitř bytu chrstnout aceton. Opakovaně měl pak škrtat zapalovačem a ženě vyhrožovat, že shoří v pekle. Na hlavě při tom měl nasazenou masku Jokera. Dřív než aceton zapálil, byl naštěstí zadržen policií.

V úterý u soudu přednesl závěry svého znaleckého posudku Libor Pospíšil, odborník na požární ochranu. Podle něj by byl případný vznik požáru devastující, podle posudku by v případě vznícení došlo k explozivnímu zahoření: „Požár mohl být založen. Za předpokladu, že by nedošlo k hasebnímu zásahu, hrozilo rozšíření požáru na celou suterénní bytovou jednotku bez možnosti úniku osob, které v bytové jednotce byly,“ řekl znalec soudu.

Hrozba vzniku požáru podle znalce byla bezprostřední: „Obviněný přímo aplikoval aceton do těch prostor a v druhé ruce měl údajně mít zapalovač, kterým chtěl páry toho acetonu iniciovat, takže bezprostřednost tam skutečně byla shledána,“ řekl Pospíšil. Podotkl také to, že pro založení požáru pomocí acetonu stačí velmi málo. „Bavíme se skutečně o mililitrech,“ uvedl Pospíšil.

Marek F. podle obžaloby acetonem potřísnil parapet okna, ale také podestýlku v plastové kleci pro zvíře, věšák a tekutinou zasáhl i poškozenou expřítelkyni. Znalec u soudu uvedl, že vrstva acetonu, kterou předměty polil, nemusí být souvislá, aby vznítila. „Nepotřebujete souvislou vrstvu. Je to vysoce hořlavá kapalina, její samotný rozstřik vytvoří emulzi, která se v prostoru začne ihned uvolňovat. V okolí té kapaliny je plynné skupenství a ten požár se šíří plošně a explozivně,“ vysvětlil Pospíšil.

Vinu odmítá

Marek F. obžalobu odmítá. U soudu už v pondělí uvedl, do bytu nepřišel vraždit. Své expřítelkyni přinesl tašku s věcmi její dcery a prý jí chtěl důrazně vysvětlit, že si od něj má věci odstěhovat. Aceton si podle jeho slov přinesl jen pro to, aby ženě pohrozil tím způsobem, že tašku s věcmi její dcery polije.

Státní zástupce Marka F. viní z pokusu o vraždu a porušování domovní svobody, za což mu v případě uznání viny hrozí trest ve výši 15 i 20 let, případně trest výjimečný.