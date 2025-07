Podle obžaloby Marek F. plánoval vraždu. Aby se dostal k bytu, musel nejprve přelézt dvoumetrový plot, přinesl si s sebou páčidlo a sportovní láhev s acetonem.

Pak měl bušit na dveře, které následně zablokoval páčidlem a dřevěnými klíny, zatarasil tak jedinou únikovou cestu z bytu. Po ostré slovní výměně měl následně oknem dovnitř bytu chrstnout aceton. Opakovaně pak škrtal zapalovačem, v tu chvíli jej zadrželi policisté.

Chtěl prý podpálit jen tašku

Marek F. obžalobu odmítl. Jeho obhájce v úvodu hlavního líčení přečetl jménem svého klienta krátké prohlášení, v němž uvedl, že muž nepřišel vraždit. „Účelem proč si vzal aceton, bylo, aby jej použil na znehodnocení věcí v tašce, aby jí ukázal, že je nejvyšší čas, aby si je donesla. Nechtěl jim ublížit,“ řekl obhájce obžalovaného.

Marek F. se u soudu snažil vysvětlit, že expřítelkyni přinesl tašku s věcmi její dcery, které si od něj prý nechtěla převzít. Ani ty ale podle svých slov nechtěl zapálit.

„Šel jsem tam s tím, že tam položím tašku s věcmi její dcery, jsem zámečník, takže vím, že aceton rozežírá věci, takže tu tašku jsem postříkal. Pak jsem se nechal unést. Chtěl jsem jí donutit, aby do pátku přišla pro věci, nebo je spálím,“ řekl soudu obžalovaný.

S expřítelkyní si podle něj vyměnili spoustu ostrých slov, přiznal, že na ní mimo jiné zakřičel: „Shoříš v pekle.“ Poškozená si jeho slova prý ale špatně vyložila.

Aceton na vlasech a tričku

I ona u soudu v pondělí vypovídala. Její popis se shodoval s tím, co stojí v obžalobě. „Měl takovou flašku na dětské pitíčko, nevím, co to bylo, smrdělo to. Stříknul tím oknem na mě, smrdělo to po celém bytě, naštvala jsem se, vzala jsem za dveře, ale nešly otevřít. Zjistila jsem, že nemůžeme ven. On tam škrtal se zapalovačem, vyloženě u toho okna. Jsem ráda, že to nebaflo,“ řekla žena soudu.

Aceton jí prý Marek F. stříkl do vlasů, obličeje a na triko, zasáhl při tom i parapet okna a chodník. Sám obžalovaný už před tím přiznal, že nějaké věci, které si u něj poškozená nechala, spálil na zahradě. Přiznal i to, že ji vícekrát fyzicky napadl.

Expartnerka mu prý ukradla šperky po zesnulé matce a dlužila mu peníze. Bývalí partneři se u soudu také vzájemně obviňovali ze zneužívání drog.

Měl děsivou masku

Obžalovaný Marek F. se podle bývalé přítelkyně projevoval agresivně dlouhodobě a byl to i důvod, proč jejich vztah ukončila. Po rozchodu podle její výpovědi napadl ji a dokonce i její matku.

V den kdy k bytu přišel s acetonem v lahvi, měl na čele nasazenou masku Jokera.

Hlavní líčení bude pokračovat, soud by měl vyslechnout znalce. Kromě pokusu o vraždu je Marek F. obžalován i z narušování domovní svobody. Trestní sazba za takový skutek připouští i výjimečný trest.