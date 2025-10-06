Bolestné poslední rozloučení s maminkou Jennifer a dvěma dětmi: Plačícího otce museli podpírat
Slovenská obec Janice se v sobotu ponořila do smutku. Na místním hřbitově totiž proběhlo poslední rozloučení s mladou maminkou Jennifer (†22) a jejími dvěma dětmi (†1 rok a 6 dnů). Událost byla obzvlášť náročná pro otce dětí Roberta, kterého museli čtyři další muži držet, aby do hrobu neskočil za svými milovanými.
Na pohřeb mladé rodinky dorazilo přes 300 smutečních hostů, kteří se na hřbitově začali scházet asi hodinu před začátkem obřadu. Napříč hřbitovem a obřadní síní se nesly tlumené vzlyky.
Rodina chtěla Jennifer a její dva malé synky pohřbít v jedné rakvi, to však zákon nedovoluje. Pohled na tři bílé rakve, jednu velkou a dvě maličké, byl pro účastníky pohřbu zdrcující. Maminka Jennifer při pohledu na tělo své milované dcery v otevřené rakvi omdlela. Manžel Robert, otec obou zesnulých dětí, se jen sotva držel na nohou. „Pláče každý den, nemá sílu ani mluvit,“ řekla deníku Plus JEDEN DEŇ jedna z příbuzných.
Po obřadu nastala ta nejbolestivější část, ukládaní rakví do hrobu. Jako první uložili do země dvě dětské rakvičky s Kristiánkem a Jamanem. Děti, které na pohřbu byly, dostaly za úkol vypustit k nebi dva svazky modrých balonků, představujících ztracené dětské dušičky. Jediný, kdo se na symbolický rituál nedokázal dívat, byl tatínek Robert. Hlavu měl sklopenou a opíral se o své příbuzné. Čtyři další muži ho museli držet, aby za svou milovanou neskočil do hrobu.
Tragédie pár dní po porodu
K příšerné nehodě došlo v pondělí 29. září. Jennifer se se svými pěti dětmi vydala k sestře. Chtěla jí ukázat nejmladšího Jamana. Za volantem auta seděl její švagr Ladislav. Jen pár set metrů od domu však bohužel havarovali. Jennifer a její roční syn Kristián zemřeli na místě. Šestidenního Jamana se nejprve podařilo oživit, bohužel však zraněním podlehl po převozu do nemocnice.
Šofér Ladislav po nehodě uvedl, že mu během jízdy strhl volant šestiletý Robert, jeden ze synů Jennifer. Příbuzní však této verzi nevěří. „Robko brečel a tvrdil, že nic takového neudělal,“ uvedla členka rodiny. Ladislav se tak mezi příbuznými stal terčem obrovské vlny hněvu a napětí. Podle informací slovenských médií s ním přestala mluvit i vlastní žena.
Příčiny nehody zatím stále vyšetřuje policie. Ladislav na místě nenadýchal a orientační test na drogy také vyšel negativně. Policie mezitím spustila trestní stíhání pro přečin usmrcení, nikoho však zatím neobvinila.