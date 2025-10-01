Tragická dohra nehody u Janic: Z pěti dětí v autě dvě nepřežily, zemřela i máma!
Neuvěřitelný hazard skončil rodinnou tragédií. Ladislav (21) naložil do auta švagrovou Jennifer (†22) s jejími pěti potomky (6, 4, 3, 1 a 6 dnů), na rovné silnici u slovenské obce Janice boural. Žena a dvě nejmladší děti nepřežily.
Zdemolované auto plné zraněných a umírajících, takový pohled otřásl i ostřílenými záchranáři a hasiči. Mladou matku museli z vraku vystříhat, byla uvnitř zaklíněná. Oživit se ji už ale nepodařilo, stejně jako ročního Kristiánka.
Nejmladší, jen šestidenní Jaman, skončil ve vážném stavu v nemocnici. „Z té přišla smutná zpráva. Zraněním podlehl i několikadenní novorozenec. Je tak třetí obětí této mimořádně tragické nehody,“ uvedli policisté na sociální síti. Do špitálu záchranáři odvezli i řidiče a zbývající tři děti.
Rodinu tragédie naprosto zdrtila. „Jennifer jen chtěla odvézt sestře recept od doktora. Ujeli jen kousek, když nabourali. Neumíme si vysvětlit, co se stalo. Ladislav byl dobrý řidič,“ cituje deník Plus JEDEN DEŇ Veroniku, tetu mrtvé ženy.
Manžel nebohé Jennifer, Robert, je z obrovské ztráty zdrcený. Přišel hned o tři milované. „Nejmladšího chlapečka přivezli teprve v neděli z nemocnice,“ plakala Veronika. V obci podobnou tragédii nepamatují.
„Byla to slušná rodina, je to strašné,“ uvedla starostka Marta Martinovicsová. Dodala, že Ladislav získal řidičák teprve před dvěma měsíci. „Možná jel příliš rychle, jinak si to neumíme vysvětlit,“ dodala. Nehodou se dále zabývají policisté.
"Ladislav by dobrý řidič,“ cituje deník Plus JEDEN DEŇ Veroniku, tetu mrtvé ženy." A v dalším odstavci je, že měl řidičák 2 měsíce. No comment. Jennifer měla ve 22 letech pět dětí a nejstarší šestileté? No comment. Opravdu strašná tragédie... o kolik ta rodina přišla na dávkách, kdyby mladá paní pokkračovala dál tímhle tempem. Upřímnou soustrast.