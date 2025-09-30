Smrt ve Vysokých Tatrách: Turista spadl z 200metrového srázu!

V Tatrách spadl turista z 200metrové výšky. (28.9.2025)
V Tatrách spadl turista z 200metrové výšky. (28.9.2025)
V Tatrách spadl turista z 200metrové výšky. (28.9.2025)
V Tatrách spadl turista z 200metrové výšky. (28.9.2025)
Záchrana polských turistů. (28.9.2025)
Autor: btk - 
30. září 2025
09:03

Ve Vysokých Tatrách přišel o život polský turista. Zřítil se z asi 200 metrové výšky do Batizovské doliny u Gerlachovského štítu. K turistovi se záchranáři dostali s velkými obtížemi, lékař mohl už jen konstatovat smrt. 

K tragické nehodě došlo v neděli 28.9. dopoledne. Během postupu polských turistů jeden z účastníků spadl do 200 metrů hluboké Batizovské doliny. „S ohledem na terén a časovou dostupnost byli na místo vysláni horští záchranáři z Oblastního střediska Vysoké Tatry v součinnosti s posádkou VZZS letecky,“ uvedla na svém webu Horská služba SK. 

Video  V Tatrách spadl turista z 200metrové výšky. (28.9.2025)  - Horská služba SK
Video se připravuje ...

I přes veškerou snahu záchranářů ale pro turistu nedokázali nic udělat. Lékař mohl už jen konstatovat smrt. „Tělo nebohého bylo následně transportováno do ústí doliny, kde bylo předáno PZ SR a obhlížejícímu lékaři,“ dodali záchranáři.

O pomoc na místě požádali i další polští turisté. Někteří totiž již nemohli v chůzi v náročném terénu pokračovat. Horská služba je proto z místa evakuovala do Starého Smokovce.

V Tatrách spadl turista z 200metrové výšky. (28.9.2025)
V Tatrách spadl turista z 200metrové výšky. (28.9.2025)
V Tatrách spadl turista z 200metrové výšky. (28.9.2025)
V Tatrách spadl turista z 200metrové výšky. (28.9.2025)
Záchrana polských turistů. (28.9.2025)

Témata:
pádpolákSlovenskosmrtVysoké TatryGerlachovský štít
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud