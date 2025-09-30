Smrt ve Vysokých Tatrách: Turista spadl z 200metrového srázu!
Ve Vysokých Tatrách přišel o život polský turista. Zřítil se z asi 200 metrové výšky do Batizovské doliny u Gerlachovského štítu. K turistovi se záchranáři dostali s velkými obtížemi, lékař mohl už jen konstatovat smrt.
K tragické nehodě došlo v neděli 28.9. dopoledne. Během postupu polských turistů jeden z účastníků spadl do 200 metrů hluboké Batizovské doliny. „S ohledem na terén a časovou dostupnost byli na místo vysláni horští záchranáři z Oblastního střediska Vysoké Tatry v součinnosti s posádkou VZZS letecky,“ uvedla na svém webu Horská služba SK.
I přes veškerou snahu záchranářů ale pro turistu nedokázali nic udělat. Lékař mohl už jen konstatovat smrt. „Tělo nebohého bylo následně transportováno do ústí doliny, kde bylo předáno PZ SR a obhlížejícímu lékaři,“ dodali záchranáři.
O pomoc na místě požádali i další polští turisté. Někteří totiž již nemohli v chůzi v náročném terénu pokračovat. Horská služba je proto z místa evakuovala do Starého Smokovce.
