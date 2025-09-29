Mrtvola u krematoria v Terezíně: Bezvládné tělo vytáhli z odvodňovacího kanálu

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: profimedia.cz)
Autor: ČTK - 
29. září 2025
18:55

Záchranné složky v pondělí odpoledne zasahovaly v Terezíně na Litoměřicku u člověka bez známek života. Tělo bylo v odvodňovacím kanále u krematoria.

O nálezu těla informovala záchranné složky v 16:31 městská policie. U vyproštění asistovali hasiči, k místu vyrazili také potápěči ze zásahové jednotky.

K zemřelému dorazil koroner, který je zodpovědný za ohledání těla. Přivoláni byli i kriminalisté, kteří se případem začali zabývat. 

Video  Poblíž Bubenského nábřeží plavalo ve Vltavě tělo neznámého muže.  - Aktu.cz
Video se připravuje ...

Témata:
mrtvolapoliciehasičiměstská policiekoronerústecký krajodvodňovací kanálTerezínokres Litoměřicekrematorium
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud