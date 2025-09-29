Mrtvola u krematoria v Terezíně: Bezvládné tělo vytáhli z odvodňovacího kanálu
Záchranné složky v pondělí odpoledne zasahovaly v Terezíně na Litoměřicku u člověka bez známek života. Tělo bylo v odvodňovacím kanále u krematoria.
O nálezu těla informovala záchranné složky v 16:31 městská policie. U vyproštění asistovali hasiči, k místu vyrazili také potápěči ze zásahové jednotky.
K zemřelému dorazil koroner, který je zodpovědný za ohledání těla. Přivoláni byli i kriminalisté, kteří se případem začali zabývat.
Video Poblíž Bubenského nábřeží plavalo ve Vltavě tělo neznámého muže.
Video se připravuje ...
Témata:
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.